Hochzeit von Meghan und Harry Jubel verdienen andere

Ohne die Monarchien auf dieser Welt wäre Joe Little arbeitslos. Seit 1999 ist er Redakteur beim "Majesty Magazine". Jeden Monat gibt die Zeitschrift aus London ihren Lesern einen farbigen Einblick in die Leben königlicher Familien dieser Welt. Die Mai-Ausgabe hat 84 Seiten und kostet 2,99 Pfund. Selbstverständlich sind Prinz Harry und Meghan Markle darauf abgebildet.

Ich kann nicht nachvollziehen, warum sich an diesem Samstag Millionen von Menschen die Hochzeit der beiden anschauen werden, warum sie sich Tassen, Teller oder T-Shirts mit deren Konterfeis darauf kaufen. Warum begeistern sie sich überhaupt für Monarchien? Für mich sind sie Zeugnisse vergangener Zeiten.

Sicher haben die Adligen nicht um diese Aufmerksamkeit gebeten und wären froh, wenn Menschen und Medien von ihnen ablassen würden. Wer dürfte sich das mehr wünschen als Harry - oder Meghan, die zurzeit wie wohl kein zweiter Mensch erfahren muss, was es bedeutet, in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken.

Aber diese Öffentlichkeit auszuhalten, ist wahrscheinlich gerade ihre größte Aufgabe. Und diese Aufgabe ist für Millionen von Menschen wichtig, "denn Prinzessinnen und Prinzen geben uns eine Orientierung", sagt Harald Lange, Professor am Institut für Fankultur in Würzburg.

"Schon von klein auf kennen wir sie aus den Märchenbüchern." Viele Mädchen und Frauen wollen Prinzessinnen sein - umso mehr seit Disneys "Die Eisprinzessin" - und an diesem Samstag können sie teilhaben an einem royal-realen Märchen: Der Prinz, der sich von nichts blenden lässt und das Mädchen aus einfachen Verhältnissen heiratet. "Wir lieben dieses Bild, wir brauchen dieses Bild", sagt Lange. "Es bestärkt den Menschen darin, dass auch er die Prinzessin oder den Prinzen fürs Leben findet."

Joe Litte vom "Majesty Magazine" sagt auch, die Menschen blickten so hysterisch auf die Hochzeit, weil sie eine "fairy-tale-romance" sei - eine märchenhafte Romanze. "Außerdem stehen die Leute auf den ganzen Pomp, die Trompeten, die Soldaten, die Kutschfahrt", sagt Little. Das bringe sie zurück in eine alte Zeit. Und natürlich lenke die Hochzeit vom Brexit ab - wenn auch nur für ein paar Tage.

Auch wenn Harry und Meghan sympathischer wirken als andere Adlige, auch wenn sie sich für wohltätige Zwecke einsetzen, uns Orientierung und Sicherheit geben - wir sollten ihnen dennoch nicht so viel Aufmerksamkeit schenken.

Jede alleinerziehende Mutter, jede Hebamme, jede Krankenschwester, jeder Notfallsanitäter leistet im Leben mehr als Harry und Meghan zusammen. Das mag platt klingen - aber entspricht doch der Wahrheit. Warum fertigen wir von ihnen keine Tassen, Teller und T-Shirts? Warum wollen wir mit ihnen keine Selfies?

Die Menschen sollten nicht Meghan und Harry zujubeln, sondern den Alltagshelden mehr Aufmerksamkeit schenken. Aber dafür müssen wohl erst neue Märchen erfunden und neue Kinderbücher geschrieben werden.