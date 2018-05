Royale Hochzeit US-Bischof hält Predigt bei Trauung von Harry und Meghan

Der große Tag für Prinz Harry und die US-Schauspielerin Meghan Markle rückt näher. Am Samstag, 19. Mai, wird sich das Paar auf dem Gelände von Schloss Windsor das Ja-Wort geben. Wie nun der Kensington Palast mitteilte, wird der Bischof der Episkopalkirche der Vereinigten Staaten, Michael Bruce Curry, eine zentrale Rolle im Gottesdienst einnehmen und die Predigt halten. Er ist der erste Afroamerikaner in dieser Position.

"Die Liebe, die Prinz Harry und Frau Meghan Markle zusammengebracht hat und verbindet, hat ihren Ursprung in Gott und ist der Schlüssel zum Leben und Glück", sagte Curry in einer Erklärung. "Und so feiern und beten wir heute für sie." Bei der Hochzeit des Jahres unterstützt er unter anderem den Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, der Markle erst im März getauft haben soll. Zusammen mit dem Dekan von Windsor, David Conner, wird er das Paar trauen. Zur Feierlichkeit sind auch etliche Normalbürger geladen, politische Amtsträger und Führungspersönlichkeiten werden nicht auf der offiziellen Hochzeitsgästeliste stehen.

Laut seiner Internetseite setzt Curry sich besonders für soziale Gerechtigkeit und die Rechte von Homosexuellen ein. Er ist 1953 geboren, verheiratet und hat zwei Töchter. Die Episkopalkirche der Vereinigten Staaten ist Bestandteil der anglikanischen Kirchengemeinde. Harry (33) und Meghan (36) kennen den Prediger aus Chicago nicht persönlich, hieß es. Die Zusammenstellung des geistlichen Trios deuteten britische Medien als "transatlantische Verknüpfung".