Kirk und Michael Douglas "Ich bin stolz darauf, dein Sohn zu sein"

Es hat ein bisschen gedauert. Seit 50 Jahren ist Michael Douglas im Filmgeschäft, immens erfolgreich, umflort von Skandalen und persönlichen Krisen, wie sie Hollywood liebt. Nun ist er in Los Angeles mit einem Stern geehrt worden.

"Warum hat dieser Moment so lange auf sich warten lassen?", fragte Douglas kokett, als der 2648. Stern auf dem "Walk of Fame" enthüllt wurde. Kam die Auszeichnung auch spät, so doch wenigstens zum rechten Moment: Mitte November startet Douglas' neue Netflix-Serie "The Kominsky Method", da kann ein bisschen PR in eigener Sache nicht schaden.

Hunderte Fans, Familienmitglieder und Freunde waren gekommen, um der der Zeremonie beizuwohnen. Am meisten Aufmerksamkeit bekam - wie so oft - Michaels betagter Vater Kirk Douglas: Der Hollywoodstar feierte in den 1950er und 1960er Jahren mit Filmen wie "Spartacus" Triumphe.

Zur Auszeichnung seines Sohnes kam der mittlerweile 101 Jahre alte Schauspielveteran im Rollstuhl. Eine gute Gelegenheit, sich den eigenen Stern mal wieder anzuschauen, denn der liegt gleich in der Nähe.

"Es bedeutet mir so viel, Dad, dass du heute dabei bist", sagte Michael Douglas unter Tränen. Er sei so stolz darauf, sein Sohn zu sein. Für die Fotografen posierte Douglas mit seiner Frau Catherine Zeta-Jones ("Chicago"), die sich auf ihrem Instagram-Account schon mächtig auf die Zeremonie gefreut hatte:

Douglas dankte der "Liebe meines Lebens" für ihre Unterstützung und Geduld. In Kürze würden sie ihren 18. Hochzeitstag feiern, sagte Douglas. Auch seine beiden Brüder und sein Sohn Cameron, 39, aus einer früheren Ehe waren bei der Feier dabei.

Oscar- Preisträgerin Jane Fonda rühmte ihren Kollegen als großartigen Schauspieler, Aktivisten und Menschenfreund. Nun könnten Fans aus aller Welt seinen Stern in Hollywood besuchen und dort Zigarettenkippen und Kaugummis zurücklassen, scherzte die 80-Jährige. Fonda drehte 1979 mit Douglas den Atomkraft-Thriller "Das China Syndrom".

In den 1970er Jahren feierte Douglas seine ersten Erfolge als Detektiv in der TV-Serie "Die Straßen von San Francisco". Als Produzent des Psychodramas "Einer flog über das Kuckucksnest" aus dem Jahr 1975 gewann er seinen ersten Oscar. Die zweite Trophäe holte er 1988 für seine Hauptrolle als skrupelloser Finanzhai Gordon Gekko in Oliver Stones Börsendrama "Wall Street".