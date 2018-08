Schwarzer James Bond Idris Elba heizt Spekulationen an

"Mein Name ist Elba, Idris Elba": Mit wenigen Worten hat der britische Schauspieler die Spekulationen angeheizt, er könne der erste schwarze James-Bond-Darsteller werden. Elba veröffentlichte den Spruch in Anspielung auf das berühmte Bond-Zitat ohne jede weitere Erklärung auf Twitter.

Idris Elba wird seit Jahren als möglicher 007 gehandelt. Der frühere Bond-Darsteller Pierce Brosnan hatte in einem Interview 2015 erklärt, der Spion im Dienste ihrer Majestät könnte bald auch "von einem großartigen schwarzen Schauspieler" verkörpert werden: "Idris Elba hat ganz sicher die nötige Statur, die Ausstrahlung und die Präsenz dafür."

Elba gewann für seine Rolle in der britischen Detektivserie "Luther" einen "Golden Globe" und eine Nominierung für seine Hauptrolle in "Mandela - Der lange Weg zur Freiheit". Er spielte zudem in mehreren "Thor"- und "Avengers"-Filmen und in der von Kritikern hochgelobten Serie "The Wire".

Vor einem möglichen schwarzen James Bond kommt 2019 zunächst ein weiterer Bond-Film mit Daniel Craig in der Titelrolle heraus. Es wird erwartet, dass es Craigs letzter Auftritt in der Rolle des Geheimagenten sein wird.

Bisher verkörperten stets weiße Schauspieler den berühmten Filmagenten: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Daniel Craig. Letzterer gilt als einer der Urheber der Debatte um einen schwarzen Bond. Vor Jahren schon soll er gesagt haben, Elba würde das gut machen.