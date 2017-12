Idris Elba "Meghan Markle ist für jede Frau ein Vorbild"

Idris Elba gehört zu den beliebtesten Schauspielern Großbritanniens. Der 45-Jährige wurde für seine Leistungen mit dem Orden "Officer of the Most Excellent Order of the British Empire" (OBE) geehrt, seit Jahren wird er als neuer James Bond gehandelt. Er wäre der erste Schwarze in der Agentenrolle.

Nun hat sich Elba über die Verlobte von Prinz Harry geäußert - er sieht in ihr eine Identifikationsfigur für seine Landsleute. "Meghan Markle ist als Person, unabhängig von ihrer Hautfarbe, ein Vorbild. Eine starke Frau, die in die königliche Familie einheiratet, ist für jede Frau ein Vorbild", sagte Elba dem britischen Sender Sky News. "Sie wird ein Leuchtturm sein und eine Person, auf die sich die Menschen freuen."

Elba ist Botschafter für die Hilfsorganisation von Prinz Charles und war am Donnerstagabend zu Gast bei einem Empfang im Buckingham-Palast.

Prinz Harry, 33, und die 36 Jahre alte US-Schauspielerin mit afroamerikanischen Wurzeln hatten sich Ende November verlobt, sie wollen im Mai heiraten. Das Paar feiert gemeinsam mit der Queen Weihnachten auf ihrem Landsitz in Sandringham. Eine Premiere. Bisher waren nur Ehepartner bei der traditionellen Familienfeier anwesend.