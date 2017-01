Valentins-Date mit Idris Elba "Richtig gehört, Liebling, nur du und ich"

Der Typ im Maßanzug, der, nebst Champagner-Flasche und Rosen, vor dem Kamin sitzt, sieht schon jetzt aus wie der Topagent Ihrer Majestät. Und wenn er mit sonorer Stimme spricht, ist man sich schon beinahe sicher, dass er ebenso vielen Frauen das Herz brechen könnte wie James Bond.

"Hallo, ich bin's, Idris Elba", sagt Idris Elba. "Ich will dich als meinen Valentinsschatz. Richtig gehört, Liebling, nur du und ich. Niemand sonst, nur wir." Während Elba genüsslich Schampus schlürft, erzählt er in dem Video der Organisation Omaze, warum er so großzügig mit seiner Zeit umgeht.

Denn für die traute Zweisamkeit braucht es einen Geldbeutel mit Inhalt. Elba versteigert sich selbst - für einen guten Zweck. Der Erlös für das "romantische Candlelight-Dinner" soll laut Omaze Bildungsprojekten der Organisation "W.E. Can Lead" für junge Mädchen im afrikanischen Staat Sierra Leone zugute kommen.

Ein Tauschgeschäft, mit dem sich Elba, dessen Vater aus Sierra Leone stammt, offenbar gut arrangieren kann. Der aus der TV-Serie "The Wire" bekannte Darsteller, der als heißer Kandidat für die Rolle des James Bond gehandelt wird, ist anscheinend auch für den Ansturm der Fans gewappnet.

Sie habe Elba wegen des romantischen Deals kontaktiert, sagte Isha Sesay, die Gründerin von "W.E. Can Lead". Sie habe geschrieben: "Ich glaube, uns steht ein weiblicher Massenandrang bevor." Darauf habe Elba nur geantwortet: "So lange wir Geld machen."

Wie er das verlockende Angebot noch unwiderstehlicher machen kann, weiß Elba offensichtlich auch. "Vielleicht haben wir ja eine Chilisuppe, oder ein bisschen Fufu", verspricht Elba seinen zahlungswilligen Fans weiter. "Das ist ein afrikanisches Gericht. Dafür stampft man das Mus. Und weißt du was? Vielleicht lasse ich dich ja auch mein Mus stampfen."