Iris Berben "Ich bin stolz darauf, wenn ich Oma genannt werde"

Sie hatte schon etliche Rollen - aber die der Großmutter gefällt Iris Berben offenbar besonders gut. "Ich freue mich unendlich über meinen kleinen Enkel und darüber, Oma zu sein", sagte die Schauspielerin, die 2015 zum zweiten Mal Großmutter wurde, der Zeitschrift "Auf einen Blick". "Auch weil das Bild meiner Oma das schönste Bild ist, das ich vor Augen habe."

Ihre Großmutter sei "so eine wunderbare, warmherzige und kluge Frau" gewesen, sagte Berben, deren neuer Film "Familie" im Oktober im ZDF ausgestrahlt wird. Produzent ist der Sohn der Schauspielerin, Oliver Berben. Probleme mit dem Wort "Oma" hat die 66-Jährige nicht: "Ich bin stolz darauf, wenn ich Oma genannt werde."

Während sie zu ihrem Alter steht, hadert Berben offenbar mit einigen Entscheidungen aus ihrer Jugend: Dass sie keinen Schulabschluss habe, wurme sie sehr, verriet Berben schon vor einigen Jahren. Lange Zeit sei sie "auf dem sozialen Parkett" sehr unsicher gewesen, "weil ich das Gefühl hatte, zu einer bestimmten Schicht nicht dazuzugehören."

"Andererseits war meine abgebrochene Schulkarriere auch ein Motor, der mich im Leben angetrieben hat. Ich wollte mein Wissen, meine Intelligenz auf einem anderen Weg erfahren. Das war sehr viel Learning by Doing", so Berben.