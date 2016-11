Ältester Mensch der Welt Italienerin feiert 117. Geburtstag

Die Italienerin Emma Morano hat als ältester Mensch der Welt ihren 117. Geburtstag gefeiert. Sie ist die einzige noch lebende Person, die im 19. Jahrhundert geboren wurde - am 29. November 1899. Für ihre Langlebigkeit hat Morano selbst keine genaue Erklärung: "Ich esse jeden Tag zwei Eier, und das ist es", sagte sie. "Und ich esse Kekse. Ich esse aber nicht viel, weil ich keine Zähne mehr habe."

Morano lebt in Verbania am Lago Maggiore, wo viele Menschen mit ihr feierten. "Die Leute kommen einfach", sagte sie. "Ich lade niemanden ein, aber sie kommen aus Amerika, aus der Schweiz, aus Österreich, aus Turin. Sie kommen, um mich zu sehen." Ihre Tradition des Eieressens stammt noch aus der Zeit kurz nach dem Ersten Weltkrieg, als ein Arzt der damals 20-Jährigen wegen Blutarmut den Verzehr von mehreren Eiern täglich riet, rohen und gekochten. Morano folgte der Anweisung - in ihrem Leben hat sie vermutlich mehr als 100.000 Eier verspeist.

Als Gratulanten zum 117. hatten sich unter anderem Angehörige und Freunde sowie Verbanias Bürgermeisterin Silvia Marchionini angekündigt. Im städtischen Theater sollte eine "musikalische Reise durch drei Jahrhunderte" erklingen - und ein biografischer Roman über ihr Leben vorgestellt werden.

Moranos Leben war alles andere als einfach. Bereits 1938 trennte sie sich von ihrem gewalttätigen Ehemann und lebt seitdem allein. Ihr Geld verdiente sie als Arbeiterin in einer Fabrik, die Säcke herstellte. Erst seit vergangenem Jahr hat sie eine Vollzeitpflegekraft, die sich um sie kümmert. Im Kopf fühlt sie sich noch klar, allerdings ist sie seit 2015 bettlägerig. Ihre Zweizimmerwohnung hat sie nach eigenen Angaben seit 20 Jahren nicht verlassen.

Zum Geburtstag gab es auch Glückwünsche von ganz oben: "Im Namen aller Italiener sende ich Ihnen, dem letzten Zeugen des 19. Jahrhunderts, die besten Wünsche für Glück und Gesundheit", erklärte der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella.

Vergangene Woche habe Morano ein gesundheitliches Problem gehabt, aber jetzt sei sie wieder fit, schrieb die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Auf die Frage, wie es ihr gehe, antwortete sie: "Ich glaube gut, das sagt auch mein Arzt."