Vor rund einem halben Jahr ist Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern Mutter geworden. Verheiratet ist sie mit dem Vater ihrer Tochter, Clarke Gayford, aber nicht. Das war für BBC-Moderation Victoria Derbyshire offenbar Grund genug, die 38-Jährige nach einem politischen Interview mit einer sehr persönlichen Frage zu überraschen.

"Würden Sie ihrem Lebensgefährten Clarke Gayford eine Heiratsantrag machen?", fragte die Journalistin. "Nein, ich würde nicht frage, nein", sagte sie und lachte laut, wie in einem Videoausschnitt des britischen "Guardian" zu sehen ist.

"Sie sind eine Feministin?", fragte Derbyshire weiter. Selbstverständlich sei sie eine Feministin, antwortete die Premierministerin. Das verpflichtet sie offenbar aber nicht, vor ihrem Freund auf die Knie zu fallen.

Sie wolle, dass ihr Lebensgefährte sich ebenfalls dem Schmerz und der Qual stelle, die man empfinde, wenn man sich über diese Frage den Kopf zermartere, sagte Ardern. Wenn sie ihm einen Heiratsantrag mache, würde sie ihn aus der Verantwortung nehmen.

Die Moderation fragte Ardern auch, ob der Spagat zwischen dem Amt der Premierministerin und ihrer Rolle als Mutter schwierig sei. Die 38-Jährige sagte, es sei "manchmal ein Kampf", aber diese Erfahrung gebe ihr einen einfühlsamen Einblick, wie andere Mütter ihren Alltag zwischen Familie und Beruf meistern würden.

Arderns Tochter Neve war Mitte Juni in Auckland zur Welt gekommen, die Eltern hatten die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes auf Facebook bekannt gegeben. "Ich bin mir sicher, dass wir dieselben Gefühle durchleben wie alle jungen Eltern, aber gleichzeitig sind wir so dankbar für die Freundlichkeit und die besten Wünsche so vieler Menschen. Dankeschön", teilte Ardern damals mit.

Sechs Wochen nach der Geburt übernahm Adern wieder Neuseelands Regierungsgeschäfte. Ihr Lebensgefährte, ein Radio- und Fernsehmoderator, kümmert sich hauptsächlich um die gemeinsame Tochter.

Die Schwangerschaft der Politikerin war im vergangenen Jahr immer wieder Thema gewesen, Ardern wurde als Vorbild gelobt. Dass Regierungschefinnen während ihrer Amtszeit ein Kind bekommen, ist weltweit eine Ausnahme. Vor der Neuseeländerin ist überhaupt erst eine Premierministerin während ihrer Amtszeit Mutter geworden: die Pakistanerin Benazir Bhutto im Jahr 1990.