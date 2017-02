Grammy-Moderator James Corden "Wir versuchen, das Ganze nicht völlig zu ruinieren"

Wenn James Corden für irgendetwas wirklich bekannt ist, dann wohl für seine schrullige Affinität zum Gesang. Seit 2015 moderiert der Brite in den USA die "Late Late Show" - und die ist weit über die Grenzen Amerikas vor allem für ein Format bekannt: Das "Carpool Karaoke", für das er mit Prominenten singend im Auto durch die Straßen zuckelt.

Bei seinem ersten Auftritt als Gastgeber der Grammy-Awards am Sonntag werde der passionierte Hobbysänger allerdings kein Liedchen vortragen, sagte er nun: "Es gibt dort eine Menge brillianter Sänger, und niemand muss hören, wie ich diese wunderbaren Stimmen unterbreche."

Er werde auch nicht versuchen, der nächste LL Cool J zu sein - der Rapper hatte die Grammy-Gala in den vergangenen fünf Jahren moderiert. Er sei nicht der Typ, in den sich Frauen verlieben würden, so Corden: "Ich bin eher so der Kumpel James, mit dem sich die Ladys abfinden."

Ohnehin lasse sich seine Rolle als Latenight-Talker gar nicht vergleichen mit der Moderation einer Grammy-Gala. "Meine Show ist ja immer mitten in der Nacht, wenn Leute sie nur dann mitbekommen, wenn sie aufwachen und bemerken, dass der Fernseher noch an ist." Die Grammys seien jedoch ein völlig anderes Kaliber: "Also, wissen Sie, wir versuchen einfach wirklich nur, das ganze nicht völlig zu ruinieren. Das ist echt das große Ziel: Mach's nicht kaputt."

Für gewöhnlich gibt sich Corden weniger zurückhaltend - und auch politischer: Zuletzt hatte er sich - wie so viele US-Prominente - gegen das von US-Präsident Donald Trump verfügte Einreiseverbot für Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern gewandt - mit einem Video, das im Abspann mit den Worten endet: "Die Bewegungsfreiheit sollte für alle legalen Einwanderer so einfach sein. Nicht nur für Weiße und Christen."