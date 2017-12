James Corden über Geburt seiner Tochter "Wir haben noch keinen Namen für sie"

Am Dienstag kam seine Tochter zur Welt, am Donnerstag ist James Corden schon wieder bei der Arbeit. Nach einer zweitägigen Pause, in der Sänger Harry Styles und Schauspieler Bryan Cranston ("Breaking Bad") eingesprungen waren, moderierte Corden wieder die "Late Late Show" im US-Sender CBS.

Im Eröffnungsmonolog sprach der Moderator über die Geburt seines Kindes. "Die letzten 48 Stunden waren wie ein Wirbelsturm", sagte Corden. Er und seine Frau seien überglücklich.

Dem Glück gingen laut Corden aber Stunden der Panik voran. Das Baby sei nämlich schon nach achteinhalb Monaten Schwangerschaft zur Welt gekommen. "Alles begann damit, dass meine Frau am Wochenende Bauchschmerzen spürte", erzählte der Moderator seinem Publikum. Zunächst seien die Schmerzen relativ schnell weggegangen.

"Am Dienstag gingen wir dann zu einer Routineuntersuchung", so Corden. "Plötzlich drehte sich der Arzt zu uns und sagte: 'Es passiert wahrscheinlich heute, das Baby könnte in den nächsten Stunden kommen.'"

Es sei ihm in dieser Situation schwer gefallen, darauf hinzuweisen, dass er an diesem Abend noch eine Sendung moderieren müsse, scherzte Corden. Er habe dann Harry Styles darum gebeten, ihm zu helfen. "Gott segne ihn dafür, dass er eingesprungen ist", sagte Corden.

"Es war ein totaler Schock, wir waren vollkommen unvorbereitet", so Corden. So unvorbereitet offenbar, dass weder ihm noch seiner Frau ein Name für das Baby einfiel. Er habe den Arzt angeschaut und gesagt: "Wir nennen sie Beyoncé." Seine Frau habe den Scherz aber nicht lustig gefunden. Er sei daraufhin der Krankenschwester hinterhergelaufen und habe gesagt: "Es gibt nur eine Beyoncé."

Dann wurde Corden für einen Moment ernsthaft: "Wir haben damit gerechnet, dass das Baby erst in zwei Wochen kommt. Wir haben das nicht erwartet und wir haben immer noch keinen Namen für sie. Wir wissen nicht, wie wir sie nennen werden."