Jan Böhmermann "Mann des Jahres"

Wohl selten hat ein Gedicht so viel Wirbel ausgelöst. Am 31. März trug Jan Böhmermann in seiner TV-Show ein paar Verse über den türkischen Regierungschef Recep Tayyip Erdogan vor und nannte das Ganze "Schmähkritik". Es ging um Ziegen und Kinderpornos, und es war der Beginn einer Staatsaffäre.

Der Politiker fühlte sich verunglimpft vom Satiriker, schaltete deutsche Gerichte ein, auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) musste sich äußern. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen gegen Böhmermann eingestellt. Satire darf eben sehr viel. In einem Zivilverfahren geht der Streit noch weiter.

Eine repräsentative Umfrage des "Playboy" legt nun nahe, dass der Ruf des TV-Stars von der Affäre durchaus profitiert hat. Demnach ist Böhmermann der "Mann des Jahres". Das Meinungsforschungsinstitut mafo.de befragte für die Abstimmung 1138 Männer und Frauen in Deutschland online. Böhmermann erhielt 20,3 Prozent.

Auf den Plätzen zwei und drei rangieren die Nationalkicker Manuel Neuer (12,1 Prozent) und Jérôme Boateng (12 Prozent).