Mit einer Nachricht auf Instagram hat Schauspieler Jan Josef Liefers die Klatschpresse harsch kritisiert. Das Bild zeigt einen Chatverlauf, den er offenbar mit seiner Tochter geführt hat. Daneben ist das Cover eines Klatschmagazins zu sehen.

"Was ist passiert PAPA" hat ihm offenbar seine zehnjährige Tochter geschrieben hat. Daneben hat sie viele Ausrufe- und Fragezeichen gesetzt. Ihre Nachricht war bezogen auf das Cover eines Klatschblattes, das über Beziehungsprobleme zwischen Liefers und seiner Frau spekuliert.

Auch die Antwort an seine Tochter Lola hat Liefers veröffentlicht. "Das ist nur eines von vielen dummen und charakterlosen Blättchen, die jede noch so billige Lügengeschichte verbreiten würden, Hauptsache sie machen damit Geld", heißt es in der Nachricht. "Leider kaufen Menschen so etwas." Sie solle sich nicht davon beeinflussen lassen.

Neben seine Instagram-Botschaft hat Liefers geschrieben: "Eines dieser unterirdischen Klopapiere hat es mal wieder geschafft. Seid ihr stolz auf Euch?"

Liefers ist vor allem bekannt für seine Rolle des Rechtsmediziners Karl-Friedrich Boerne im "Tatort" aus Münster. Er ist mit der Schauspielern Anna Loos verheiratet; das Paar hat zwei Töchter.