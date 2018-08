Til Schweiger über Jan Ullrich "Von jetzt an bist du nicht mehr mein Freund"

Am Freitag soll der ehemalige Radprofi Jan Ullrich auf das Grundstück seines Nachbarn Til Schweiger auf Mallorca eingedrungen sein. Wenig später bestätigte der Schauspieler das gegenüber der "Bild"-Zeitung - und hat der "Bild am Sonntag" nun noch mehr Details über den Vorfall geliefert.

Ullrich sei über das Tor gekommen, berichtet Schweiger, als er mit Gästen gerade im Poolhäuschen ein Musikvideo angesehen habe. Deshalb hätten sie den ehemaligen Radprofi nicht bemerkt. Dieser soll aggressiv gewesen sein: "Er ging sofort mit einem Besenstil auf einen Freund von mir los", sagt Schweiger. Er habe daraufhin die Polizei gerufen: "Die kam dann auch, hat ihn in Handschellen abgeführt."

"Bevor die Polizei kam, habe ich zu ihm gesagt: Von jetzt an bist du nicht mehr mein Freund", berichtet Schweiger. Er kennt Ullrich laut eigener Aussage, seit dieser vor zwei Jahren in das Nachbarhaus einzog. Offenbar verstanden die Männer sich eine Zeit lang gut: "Mein Tor war immer offen", sagt der Schauspieler.

DPA Til Schweiger

Dann habe sich Ullrich verändert und sei abgestürzt. Schweiger stellte ihn deshalb zur Rede, so berichtet er es zumindest in der "Bild am Sonntag": "Es ist doch deine Verantwortung als Vater, dass du so alt wirst wie möglich. Deine Kinder lieben und brauchen dich." Auch andere Freunde hätten oft auf den Ex-Sportler eingeredet und ihn aufgefordert, einen Entzug zu machen. "Du verlierst dein ganzes Leben", hätten sie gesagt.

Mit ihren Ratschlägen seien sie aber nicht zu Ullrich durchgedrungen. Deshalb sieht Schweiger in dem aktuellen Geschehen angeblich auch etwas Gutes: "Ich wünsche mir, dass er aus dem Knast direkt in einen Entzug geht und zu dem Menschen zurückkehrt, der er eigentlich ist. Nämlich ein herzensguter, liebenswerter, großzügiger Mensch, der seine Kinder abgöttisch liebt und seine Frau eigentlich auch."

Ullrich und seine Ehefrau Sara hatten sich vor wenigen Wochen getrennt. Die drei gemeinsamen Kinder leben seitdem bei ihrer Mutter. Im Gespräch mit der "Bunten" gab Ullrich vor Kurzem Alkoholprobleme zu.

Ullrich gewann 1997 als bislang einziger deutscher Rennradfahrer die Tour de France, 2000 wurde er in Sydney Olympiasieger. Später sah er sich mit Dopingvorwürfen konfrontiert und wurde 2006 von der Tour de France ausgeschlossen. 2007 beendete er seine Karriere.