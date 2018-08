Jan Ullrich "Aus Liebe zu meinen Kindern mache ich eine Therapie"

Der frühere Radprofi Jan Ullrich hat nach einem Streit mit dem Schauspieler Til Schweiger und der darauf folgenden Festnahme auf Mallorca private Probleme eingeräumt. Die Trennung von seiner Frau Sara und die Entfernung zu seinen Kindern, die er seit Ostern nicht mehr gesehen habe, habe ihn sehr mitgenommen, sagt Ullrich der "Bild"-Zeitung.

"Dadurch habe ich Sachen gemacht und genommen, die ich sehr bereue", sagte der 44-Jährige. Ullrichs Ehefrau war mit den drei gemeinsamen Söhnen dem Bericht zufolge nach Deutschland gezogen.

Ullrich kündigte mit Blick auf seine Probleme an: "Aus Liebe zu meinen Kindern mache ich jetzt eine Therapie." Er bestreite aber, süchtig zu sein, schrieb die Zeitung.

Am Freitagabend war es auf dem Grundstück von Ullrichs Nachbar Til Schweiger in einem Vorort der Inselhauptstadt Palma zu einem Zwischenfall gekommen. Der Tour-de-France-Sieger von 1997 soll laut "Bild" auf das Grundstück des Schauspielers ("Honig im Kopf") gelangt sein - obwohl dieser das nach eigenen Angaben verhindern wollte. Über den weiteren Verlauf des Streits machten beide gegenüber "Bild" und "Bild am Sonntag" unterschiedliche Angaben.

Ullrich kam vorübergehend in Polizeigewahrsam und wurde nach rund 24 Stunden wieder auf freien Fuß gesetzt. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin darf der Ex-Sportstar sich Schweiger nicht mehr nähern. "Ich bin bereit, mich bei Til zu entschuldigen, erwarte aber auch eine Entschuldigung", sagte Ullrich.

Schweiger entgegnete laut "Bild", er werde nicht auf seinen Nachbarn zugehen, aber: "Wenn Jan Hilfe sucht, bin ich der Erste, der ihm hilft."

Ullrich hatte sich 2016 mit seiner Frau und den Kindern auf Mallorca niedergelassen. Im vergangenen Jahr schwärmte er in einem Interview mit der "Mallorca Zeitung" von seinem neuen Zuhause. Neben dem schönen Wetter "spielte für uns auch eine Rolle, dass ich hier auf der Insel perfekt Radfahren kann und unsere Kinder international aufwachsen können", sagte er dem Blatt.

Er fügte hinzu: "Früher in den erfolgreichen Zeiten hatte ich sehr viele Freunde. In den schwierigen Zeiten merkt man dann, wer ein wahrer und ehrlicher Freund ist."