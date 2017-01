Jane Fonda über Justin Trudeau "Wir alle dachten, cooler Typ. Was für eine Enttäuschung"

Seit Jahrzehnten engagiert sich Schauspielerin Jane Fonda politisch. Ob es ihr umstrittener Protest gegen den Vietnamkrieg war, der ihr den Spitznamen "Hanoi Jane" einbrachte, oder der Kampf gegen die Kernenergie.

Selbst im hohen Alter hat Fonda nichts von dem Biss verloren, mit dem sie Unrecht, Krieg und Umweltverschmutzung anprangert. Das musste nun auch der kanadische Premierminister Justin Trudeau erfahren.

Die Leute sollten sich nicht von Trudeau blenden lassen, sagte die 79-Jährige. Er habe sie enttäuscht, indem er die Genehmigung für Pipelines in die Ölsand-Gegenden in der Provinz Albertas genehmigt habe.

Sie habe mit Umweltaktivisten vor Ort gesprochen, die von Trudeaus Auftritt bei der Klimakonferenz in Paris 2015 beeindruckt gewesen seien. "Wir dachten alle, cooler Typ", sagte Fonda. "Was für eine Enttäuschung".

Gemeinsam mit der Umweltorganisation Greenpeace hatte Fonda zu einem Stopp der Arbeiten an Pipelines und der Erschließung von Ölsand aufgerufen. Ihre Kritik an Trudeau bei einer Pressekonferenz im kanadischen Edmonton war tiefgehend.

"Er sprach so wohlklingend davon, die Anforderungen des Klimaabkommens zu respektieren und die Verträge mit den indigenen Völkern einzuhalten", sagte Fonda. "Er nahm dort solch eine heroische Haltung ein, und dennoch hat er all die Dinge verraten, zu denen er sich in Paris bekannt hat."

Im vergangenen Jahr hatte Trudeau den Plänen der Firma Kinder Morgan zugestimmt, die Kapazität der Trans Mountain Pipeline von Alberta zur Pazifikküste zu verdreifachen. Und er genehmigte den Austausch einer weiteren Pipeline nach Wisconsin. Zugleich lehnte er ein weiteres Projekt der Firma Enbridge ab und setzte sich für höhere Kosten für Kohlenstoffemissionen ein.

Für ihre Kritik bekam Fonda prompt Gegenwind von Albertas Premierministerin Rachel Notley. Die Politikerin sagte, die Schauspielerin nutze ihre Prominenz, um schlecht recherchierte Generalisierungen zu betreiben. Es sei unangebracht, Ölarbeiter zu drängen, andere Jobs anzunehmen.

Ein Sprecher des kanadischen Ministeriums für natürliche Ressourcen nannte die Ölsand-Felder eine wichtige Einnahmequelle. Zudem investiere man in nachhaltige Technologien und Umweltschutz.

Ob die Einwürfe die zweifache Oscar-Gewinnerin überzeugen konnten, ist nicht bekannt. "Ich denke, die Lektion ist, wir sollten uns nicht von gutaussehenden Liberalen blenden lassen", sagte Fonda. "Egal, wie elegant sie sich ausdrücken."