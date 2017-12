Wo schlafe ich denn heute? Diese Frage könnte sich Jay Leno in Zukunft öfter stellen - und müsste dafür noch nicht einmal sein Haus verlassen. Acht Schlafzimmer finden sich laut "Time" in der Villa "Seafair" in Rhode Island, die der US-Komiker vor Kurzem kaufte.

Bei den Badezimmern hat der 67-Jährige ebenfalls Auswahl - elf Stück stehen ihm zur Verfügung. Doch Leno hat nicht nur viel Platz in seinem neuen Zuhause, auch der Ausblick kann sich sehen lassen: Es liegt direkt an der Küste, von der Terrasse und aus vielen Räumen ist der Atlantik zu sehen. Auffällig außerdem: Die Vorliebe der Innenausstatter für Gold - der sogenannte Great Room und das Esszimmer sind fast vollständig in der Farbe gehalten. Ob Leno das so beibehält, ist allerdings nicht bekannt.

Für einen kleinen Fuhrpark hat Autonarr Leno ebenfalls Platz - zu seiner neuen Villa gehört eine Garage, in der zumindest sechs Autos untergebracht werden können. Nicht gerade üppig angesichts der Tatsache, dass er weit über hundert Autos besitzt. Viele davon stehen in seiner "Big Dog Garage" in Kalifornien.

Maklerin Melanie Delman von Lila Delman Real Estate freut sich offenbar sehr über den berühmten Käufer des Anwesens - sicherlich nicht ganz uneigennützig. "Wir sind glücklich, Jay Leno in Newport willkommen zu heißen. Es ist wunderbar, zu sehen, dass sich mehr prominente Leute unserer Gemeinde anschließen. Wir erwarten ein fortgesetztes Interesse an Rhode Island, besonders, da wir viele einmalige Immobilien anbieten," teilte sie mit.

Freuen dürfte sich aber auch Leno selbst. Er zahlte 13,5 Millionen Dollar für sein neues Luxushaus - und damit laut "Time" rund vier Millionen weniger als ursprünglich veranschlagt.