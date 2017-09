Mutter von Jay-Z spricht über ihr Coming-out "Meinem Sohn kamen die Tränen"

In seinem Song "Smile" rappt Jay-Z über die Homosexualität seiner Mutter: "Mama had four kids, but she's a lesbian. Had to pretend so long that she's a thespian." Sinngemäß übersetzt: "Mama hatte vier Kinder, aber sie ist lesbisch. Sie musste sich so lange verstellen, sie wurde zur Schauspielerin."

Nun hat die Mutter des Rappers darüber gesprochen, wie sie sich ihrem Sohn gegenüber outete: "Ich sagte Jay endlich, wer ich bin", sagte Gloria Carter auf dem Podcast "D'USSE Friday". "Meinem Sohn kamen die Tränen." Im Hinblick darauf, dass sie ihre Homosexualität verschweigen musste, habe Jay-Z gesagt: "Das muss ein schreckliches Leben gewesen sein."

Doch ihr Leben sei nie schrecklich gewesen, sagt Carter. "Es war nur anders." Dass sie Jay-Z erst spät von ihrer Homosexualität erzählte, habe nicht daran gelegen, dass sie sich geschämt hätte. "Wir haben einfach nie darüber gesprochen." Irgendwann habe sie aber genug von der Geheimniskrämerei gehabt.

Das habe ihren Sohn auf die Idee gebracht, einen Song über das Thema zu schreiben. Als Mama Gloria das Stück zum ersten Mal hörte, sei sie nicht überzeugt gewesen, sagte sie. Nun ist sie selbst am Ende von des Liedes zu hören.

Beim Song "Smile" handelt es sich um das dritte Lied auf Jay-Zs aktuellem Album "4:44". "Smile" ist ein Duett: Nach dem Rap-Teil von Jay-Z ist ein Monolog seiner Mutter über ihr "Leben im Schatten" zu hören.