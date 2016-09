Jay Z über Drogenpolitik "Der War on Drugs ist ein Fehlschlag"

Jay Z hat nie verheimlicht, dass er früher selbst mit Drogen gedealt hat. Nun hat der Rapper in einem eindringlichen Video deutlich gemacht, was er von der US-amerikanischen Drogenpolitik der vergangenen 50 Jahre hält. Nämlich nichts. In dem Video, das in der Meinungs-Rubrik der "New York Times" im Netz veröffentlicht wurde, bezeichnet Jay Z den "War on Drugs" als einen "gewaltigen Fehlschlag".

In dem etwa dreiminütigen Clip erzählt der Rapper mit ruhiger Stimme die Geschichte des Kriegs der USA gegen die Drogen aus seiner Sicht, während vor der Kamera durch den Pinselstrich der Künstlerin Molly Crabaplle eindrucksvolle Illustrationen entstehen.

Richard Nixon hatte 1972 dem Rauschgift in seinem Land den Kampf angesagt. Kampagnen sollten über die Gefahren der Drogen aufklären. Die Polizei wurde angehalten, hart gegen Dealer und Konsumenten vorzugehen, lange Haftstrafen sollten abschrecken und die Bevölkerung schützen.

Seit den Siebzigerjahren habe sich die Drogenpolitik der USA nicht geändert - genau wie die Anzahl der Drogenkonsumenten, sagt Jay Z. Stattdessen hätten die harten Gesetze lediglich dazu geführt, dass prozentual nirgendwo mehr Menschen im Gefängnis säßen als in den Vereinigten Staaten. "Die Anzahl der Inhaftierten wuchs um mehr als 900 Prozent, von 200.000 auf mehr als Millionen."

Jay Z hat selbst gedealt

Und nicht nur das: Da Weiße wesentlich seltener für Rauschgiftdelikte belangt würden, diskriminierten die aktuellen Regelungen zudem die schwarze Bevölkerung. Jay Z spricht aus Erfahrung. "Die New Yorker Polizei durchsuchte in Brooklyn unsere Nachbarschaft, während in Manhattan Banker in der Öffentlichkeit Crack konsumierten und straffrei blieben."

Obwohl Statistiken das längst widerlegt hätten, werde Crack in den Medien noch immer als typische Droge der schwarzen Unterschicht dargestellt, kritisiert der Rapper.

Von 1,5 Millionen Inhaftierungen wegen Drogendelikten im Jahr 2014 seien 80 Prozent der Leute allein aufgrund des Besitzes festgenommen worden. Bei knapp er Hälfte ging es demnach um Marihuana. Der Rapper fordert die Droge endlich zu legalisieren, indem er auf den Erfolg Colorados verweist.Dort sei seit der Freigabe eine 15-Milliarden-Dollar-Industrie entstanden.

Doch selbst wenn der Gras-Verkauf beispielsweise für medizinische Zwecke erlaubt werde, gibt es aus Sicht von Jay Z Probleme. Die oftmals schwarzen Dealer könnten sich dadurch keine saubere Existenz aufbauen, da Verurteilte keine Apotheken eröffnen dürften - und seien so vom Zugang zu einem der am schnellsten wachsenden Wirtschaftszweige ausgeschlossen.

Es sei Zeit, die veraltete Politik zu überdenken, sagt Jay Z am Schluss des Videos. "Der Krieg gegen die Drogen ist ein gewaltiger Fehlschlag."