Jay-Z über Solange und Prügelvorfall "Sie ist wie meine kleine Schwester"

Die Bilder gingen um die Welt: 2014 zeigte das Klatschportal "TMZ" das Video einer Überwachungskamera, das für Jay-Z und seine Familie wenig schmeichelhaft war. Solange Knowles, Beyoncés Schwester und Jay-Zs Schwägerin, schlug und trat auf den Rapper ein. Nun hat Jay-Z erstmals über den Vorfall gesprochen.

In einem Interview mit "Rap Raider" zeigte sich der Musiker versöhnlich. "Sie ist wie meine Schwester. Ich werde sie beschützen", sagte Jay-Z. "Das ist meine Schwester, nicht meine Schwägerin. Meine Schwester. Punkt." Der Podcast "Rap Raider" ist Teil des Streaming-Dienstes Tidal, dessen Miteigentümer Jay-Z war, ehe er im Januar seinen Anteil an das Telekommunikationsunternehmen Sprint verkaufte.

Die beiden hätten immer eine gute Beziehung gehabt, so der Rapper. "Wir hatten eine einzige Meinungsverschiedenheit. Davor und danach lief alles cool." Auch mit seinen Brüdern hätte er sich immer gestritten und geprügelt. Wegen seiner Prominenz würden solche Dinge aufgebauscht. "Das ist aber nicht schlimm."

Auf Kanye West angesprochen, war Jay-Z weniger auf Harmonie bedacht. West hatte im November bei einem Konzert in Sacramento eine Wutrede gehalten, in der er auch Jay-Z und seine Frau Beyoncé anging. Er habe gehört, Beyoncé habe nur dann bei den MTV Video Music Awards auftreten wollen, wenn sie eine Trophäe gewinne, so West. Jay-Z solle ihn außerdem mal zurückrufen, "und mit mir von Mann zu Mann reden".

Vor allem Wests Worte über Beyoncé brachten Jay-Z auf die Palme. Zwar hätten er und West in der Vergangenheit größere Differenzen überwunden, sagte Jay-Z. "Aber du hast meine Familie da hereingezogen. Jetzt hast du ein Problem mit mir."