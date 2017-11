Jay-Z über Eheprobleme mit Beyoncé "Wir saßen im Auge des Sturms"

Zwei Stunden hat sich Jay-Z für die "New York Times" Zeit genommen. Herausgekommen ist ein ausführliches Interview, in dem der Rapper zahlreiche Themen streift. Der 47-Jährige spricht über die Erziehung seiner Kinder, Rassismus in den USA und Präsident Trump.

Sein Privatleben kam ebenfalls zur Sprache. Seine Frau Beyoncé hatte bereits im vergangenen Jahr die Untreue ihres Gatten auf ihrem Album "Lemonade" angedeutet. Jay-Z entschuldigte sich mit einem Rap-Song auf seinem neuen Album "4:44".

Auch mit der "New York Times" sprach der Rapper, der eigentlich Shawn Carter heißt, über diese Zeit. "Wir saßen im Auge des Sturms", sagte er demnach. Es sei sehr, sehr unangenehm gewesen. "Das Schlimmste ist, im Gesicht des Anderen Schmerz zu sehen, den man selbst ausgelöst hat".

Er habe viel mit seiner Frau gesprochen. Auch die Musik hat offenbar geholfen: "Wir haben unsere Kunst beinahe wie eine Therapiesitzung genutzt", sagte er.

Kanye Wests Wutrede

Ein schwieriges Konfliktfeld ist sein Verhältnis zu Kanye West. Schon länger gab es Gerüchte über Probleme zwischen den Rappern, 2014 soll Kanye West seinen einstigen Kumpel aus seinen Songtexten gestrichen haben. Später hielt West eine Wutrede bei einem Konzert in Sacramento, in der er auch über Beyoncé sprach. Jay-Z reagierte verärgert:"Du hast meine Familie da hereingezogen. Jetzt hast du ein Problem mit mir", sagte er damals.

Das Verhältnis zwischen den beiden sei kompliziert, sagte er jetzt in der "New York Times". Er sei immer eine Art großer Bruder für West gewesen, weil dieser seine Karriere bei seiner Plattenfirma begonnen habe. Es habe zwischen den beiden eine "unterschwellige Konkurrenz" gegeben. "Wir sind beide Entertainer", sagte Jay-Z, "wir beide - jeder will der Größte der Welt sein".

Trotz der Spannungen, sagte Jay-Z, dass die beiden einfach nur über ihre Probleme sprechen müssten:"Da ist aufrichtige Liebe zwischen uns."