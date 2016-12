Jean-Claude Van Damme Ein Herz für Nashörner

Vielleicht ist es ja ein Versuch, endlich wieder interessante Interviews geben zu können: Im Juli hatte sich Jean-Claude Van Damme lautstark beschwert, dass Journalisten ihm stets dieselben Fragen stellen würden. "Lasst mich reden, bitte lasst mich reden", sagte er damals, und: "Die Presse stellt mir seit 25 Jahren die gleichen Fragen."

Nun dürfte der Schauspieler bald zumindest viel Material für spannende Interviews liefern: Er will in Australien gefährdete Tierarten ansiedeln, um deren Überleben zu sichern. Die Rede ist unter anderem von Nashörnern, Geparden, Gorillas und Löwen, wie der "Sydney Morning Herald" berichtet. Der Actionstar war im Ort Broken Hill, um mögliche Standorte für Wildparks zu erkunden.

Der Zeitung zufolge wird das Projekt von wohlhabenden Spendern finanziert; Van Damme ist das Gesicht der Kampagne. Die Geldgeber hat er als "Klub der Milliardäre" bezeichnet.

"Wir versuchen, diesen großen Tieren viel Freiheit zu geben", sagte er. Die Tiere hätten so außerhalb eines Zoos eine Chance, sich fortzupflanzen und frei zu sein. In ihren Heimatregionen gefährdeten unter anderem Waldrodung und Wilderei die Bestände.

Als völlig abwegig gilt der Plan nicht. Immerhin nahmen sich Umweltminister Josh Frydenberg und der stellvertretende Regierungschef Barnaby Joyce Zeit für Van Damme. Es soll bei den Gesprächen um den Transport der Wildtiere nach Australien gegangen sein - Van Dammes Prominentenstatus dürfte aber dabei geholfen haben, Gesprächstermine zu bekommen.

Bislang hat Van Damme Melbourne, Canberra, Sydney und den Outback von New South Wales besucht. Über die Gründe für sein Engagement sagte er, er befinde sich in der letzten Phase seiner Karriere. "Ich bin 56 Jahre alt, soll ich noch zwei, drei, vier Filme machen, um noch berühmter zu werden?" Was solle man tun, wenn man berühmt und reich sei? "Ins Kasino gehen, Vegas, oder Geld für Land ausgeben und wissen, dass dadurch nach deinem Tod viele Spezies gerettet werden?"

Er habe sich halt stattdessen dem Tierschutz verschrieben, so Van Damme, und zwar ganz bewusst in Australien: "Dieses Land ist ein Land, so glaube ich, das Menschen und Tieren eine Möglichkeit eröffnen kann", so der Actionstar: "Totale Freiheit."