"Ewig" Jeanette Biedermann verkündet das Ende ihrer Band

Sängerin Jeanette Biedermann hat das Aus ihrer Band "Ewig" verkündet. Das Management bestätigte die vorläufige Auflösung der Gruppe. Auf Instagram hatte die 39-Jährige zuvor ein Statement veröffentlicht und das vorläufige Aus mit dem Ausstieg von Sänger und Bassist Christian Bömkes begründet.

Bömkes sei in der Bandgeschichte zwei Mal Vater geworden und habe die Entscheidung getroffen, sich seiner Familie zu widmen und von der Bühne zu verabschieden, schrieb Biedermann. "Die Band Ewig wird vorerst auf Eis gelegt, denn Ewig ohne Christian ist nicht mehr das Gleiche."

Derzeit ist Biedermann in der Vox-Show "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" zu sehen. Bekanntheit erlangte die Sängerin in den Neunzigerjahren als Schauspielerin in der Serie "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten". Anschließend startete sie eine Gesangskarriere. Zwischen 2000 und 2009 veröffentlichte sie sechs Alben. "Break on Through" stand in Deutschland zwischenzeitlich auf Platz sechs der Charts.