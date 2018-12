Jennifer Aniston wird 50 Ellen DeGeneres als Party-Planerin

Jennifer Aniston wird im kommenden Februar 50. Jahre alt. So ein runder Geburtstag bietet Anlass genug für eine ganz besondere Feier. Und Moderatorin Ellen DeGeneres hat da auch schon eine Idee.

"Ich veranstalte eine Party für dich, in dieser Show", schlug sie der Schauspielerin in ihrer Sendung vor. Und erinnerte dann gleich an ihre eigene Party. "Du weißt, wie lustig mein Geburtstag ist, du warst zu meinem Geburtstag hier." Es werde besonders werden und Überraschungen geben.

Diese Argumente überzeugten Aniston offenbar - oder zumindest spielte sie mit: "Ich liebe die Idee", sagte die 49-Jährige. Doch eine Feier in der "Ellen DeGeneres Show" reicht ihr offenbar nicht: "Ist es gierig von mir zu sagen, dass wir dann zu dir gehen und eine After-Party feiern?", fragte sie.

Darüber gibt es offenbar noch Redebedarf: "Wir werden es herausfinden", sagte DeGeneres - und ist offenbar nicht mehr ganz so begeistert von ihrer eigenen Idee oder Anistons Extra-Wunsch: "Das wird wahrscheinlich nicht passieren."