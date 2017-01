Jennifer Aniston und das Kino "Ich habe keine Zeit mehr für brüllende Regisseure"

Gehören Sie auch zu denjenigen, denen beim Blick auf Fotos von Jennifer Aniston zuerst der Name Rachel Green einfällt? Kein Wunder. In dieser Rolle wurde die Schauspielerin in den Neunzigerjahren in der Erfolgsserie "Friends" bekannt und beliebt - und legte eine steile Karriere in Hollywood hin.

Jetzt will die 47-Jährige offenbar zurück zur Mattscheibe. "Ich habe viel darüber nachgedacht", sagte sie der Zeitschrift "Variety". Im Fernsehgeschäft gebe es derzeit Arbeit - und hohe Qualität. Sie wolle sich mit "wundervollen Geschichten" und spannenden Figuren auseinandersetzen - "und ich möchte einfach eine gute Zeit haben". Ob ihre Entscheidung auch damit zusammenhängt, dass sie möglicherweise weniger Aufträge aus Hollywood bekommt, verriet sie nicht.

Offenkundig will Aniston beruflich aber auch etwas mehr Ruhe in ihr Leben einkehren lassen: "Wenn man in seinen Zwanzigern ist, ist es ein Abenteuer, zu Hause auszuziehen", sagte sie. Das habe sich geändert, so Aniston: "Jetzt geht es wirklich darum, näher an zu Hause sein zu wollen und einfach das Leben zu genießen."

Ein weiterer Grund für Anistons neu erwecktes Interesse an TV-Produktionen ist offenbar ihre Haltung zum Umgangston in Hollywood: Zuletzt hatte sie sich mehrfach etwa über aufdringliche Fotografen und Reporter beklagt - und auch manchen Kollegen findet sie offenbar anstrengend: "Ich habe keine Zeit mehr für brüllende, ungehaltene Regisseure oder irgendein schlechtes Verhalten."

Ob Aniston bei ihrer Rückkehr ins Fernsehen auch so weit gehen würde, mal wieder als Rachel Green aufzutreten? Eher unwahrscheinlich. Zuletzt stattete die Schauspielerin ihrem Alter Ego aber zumindest eine Stippvisite ab: Bei "Saturday Night Live" plauderte sie mit der Komikerin Vanessa Bayer, die in der Sendung den Serienliebling parodiert - in Latzhose und mit passender Frisur.