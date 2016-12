Jennifer Aniston bei "Saturday Night Live" Das doppelte Rachelchen

So ganz wird sie diese Rolle wohl nie loswerden. Zehn Jahre lang verkörperte Jennifer Aniston in der Serie "Friends" Rachel Green, die sich vom privilegierten Leben als Millionärstochter lossagte, um als Kellnerin in New York ihr Glück zu suchen. Zehn Jahre lieben und lachen, in der WG mit Monica, mit den Freunden Phoebe, Chandler, Joey - und in der Beziehung mit Ross.

Die Rolle machte Aniston zum Star, auch heute noch wird sie ständig mit ihrem Alter Ego konfrontiert. Ob bei Fragen nach ihrer Frisur von damals oder nach einer erneuten Zusammenkunft der "Friends"-Darsteller. Dabei spielt sie selbst gerne mit den Rachel-Klischees. Bei einem Auftritt in der Show von Ellen DeGeneres etwa, bei dem sie im Look ihres Charakters erschien.

Nun kam es für Aniston bei "Saturday Night Live" zu einem erneuten Zusammentreffen mit Rachel Green. Komikerin Vanessa Bayer, die in der Sendung den Serienliebling der Neunzigerjahre parodiert, begrüßte die 47-Jährige im Rachel-Schlabberlook. Komplett mit Latzhose und passender Frisur.

"Friends' ist schon fünf Millionen und fünf Jahre her", sagte Aniston ihrem Gegenüber. "Es ist an der Zeit, dass wir das hinter uns lassen." Doch Bayer entgegnete, sie sei nicht bereit, das "tolle Stück" sausen zu lassen.

Dann lieferten sich die beiden Darstellerinnen einen Schlagabtausch aus Phrasen, wie sie Rachel gerne in der Serie benutzte. Am Ende ging der Streit über die Deutungshoheit der Kunstfigur dann aber anscheinend doch friedlich aus.

Statt Friedenspfeife oder einem Kaffee im Central Perk ging es für die Schauspielerinnen zum Nacho-Essen. Und im Anschluss postete Bayer auf Instagram an Bild, auf dem das doppelte Rachelchen Händchen hält. Friends bleiben eben Friends.