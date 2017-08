Jennifer Lawrence über Rassisten "Das sind die Gesichter des Hasses"

Miley Cyrus, Kim Kardashian, Lady Gaga - immer mehr US-Promis äußern sich zu den rassistischen Ausschreitungen im amerikanischen Charlottesville und verurteilen die rechtsextreme Gewalt. Nun hat auch Jennifer Lawrence das Wort ergriffen. Auf Facebook ruft die Schauspielerin ihre Fans dazu auf, die Teilnehmer der Demonstration zu identifizieren.

"Das sind die Gesichter des Hasses. Schaut sie euch gut an und postet jeden, den ihr finden könnt. Im Internet könnt ihr euch nicht verstecken, ihr erbärmlichen Feiglinge," heißt es in dem Post der 26-Jährigen.

Am Wochenende war es bei der Kundgebung in der Universitätsstadt in Virginia zu Zusammenstößen von Rechtsextremen und Gegendemonstranten gekommen. 15 Menschen wurden verletzt. Am Samstag fuhr ein mutmaßlicher Rechtsextremist mit einem Auto in eine Gruppe von Gegendemonstranten. Eine 32-jährige Frau starb, weitere 19 Menschen erlitten teils schwere Verletzungen.

Zahlreiche Politiker und Prominente hatten sich bestürzt über die Gewalt geäußert. US-Präsident Donald Trump verurteilte die rechtsextreme Gewalt erst am Montagmorgen (Orstzeit). Der US-Präsident bezeichnete Neonazis und Anhänger des Ku-Klux-Klansals "Kriminelle".