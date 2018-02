Klatsch und Knatsch Geburtstagsgrüße aus Schweden

Die süßeste Geburtstagstorte...

... bekam Estelle von Schweden. Zu ihrem sechsten Geburtstag veröffentlichte das Königshaus drei neue Bilder der Tochter von Kronprinzessin Victoria. Darauf unter anderem zu sehen: Ein strahlendes Mädchen, das stolz seine mit Kerzen verzierte Geburtstagstorte in die Kamera hält.

Offenbar ist Estelle eine großzügige große Schwester: Auch ihr fast zweijähriger Bruder Oscar durfte den Kuchen probieren, wie ein Foto zeigt. Einer bekam allerdings wahrscheinlich kein Stück ab - ihr Opa. König Carl Gustaf ist gerade in Südkorea bei den Olympischen Spielen zu Gast und konnte seiner Enkelin wohl nur aus der Ferne gratulieren.

Für das meistkritisierte Outfit der Woche...

... gibt es gleich zwei Kandidatinnen: Jennifer Lawrence und Kate Middleton.

"Ich bin extrem gekränkt" In diesem Outfit von Versace kam Schauspielerin Jennifer Lawrence am Dienstag auf die Dachterrasse des Londoner Hotels "The Corinthia". Bei ihren männlichen Kollegen sah das etwas anders aus ... Francis Lawrence, Matthias Schoenaerts, Jennifer Lawrence, Joel Edgerton und Jeremy Irons machen gemeinsam Werbung für ihren Film "Red Sparrow". Die Herren hatten sich bei der Kleiderwahl für den Fototermin in London dem Wetter angepasst. Der direkte Vergleich von Lawrence im Abendkleid und ihren männlichen Kollegen in Wintermänteln sorgte bei Beobachtern für Kritik: Sie sahen darin ein Zeichen für die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen. Die Debatte sei "absolut lächerlich, ich bin extrem gekränkt", schrieb Lawrence nun bei Facebook. "Glaubt ihr wirklich, ich würde das wunderschöne Kleid mit einem Mantel und einem Schal bedecken?" Einen Tag zuvor war Lawrence in diesem Kleid zur Europapremiere ihres neuen Films in London erschienen. Alles, was sie trage, sei ihre Entscheidung, schrieb die Schauspielerin nun. Einen Tag vor der Filmpremiere war Lawrence bei der Verleihung der British Academy Film Awards (Bafta) zu Gast. In die Royal Albert Hall kam sie wie viele andere Besucher in einem schwarzen Kleid, um ein Zeichen gegen sexuelle Übergriffe und ungleiche Bezahlung im Filmgeschäft zu setzen. Oscar-Preisträgerin Lawrence hatte Ende vergangenen Jahres angekündigt, eine Auszeit nehmen zu wollen. "Ich möchte einen Bauernhof haben", sagte sie einer offensichtlich überraschten Reporterin. Was sie denn auf einer Farm wolle? "Ziegen melken." Die Schauspielerin, die bereits als 14-Jährige von einem Modelscout in New York entdeckt wurde, erlebte schon mit 20 den großen Durchbruch als Schauspielerin. Die 27-Jährige hat mittlerweile drei Golden Globes sowie einen Oscar gewonnen.

Herzogin Kate...

Kate verärgert mit grünem Kleid Schwarze Roben auf rotem Teppich: So wollten viele Stars bei der Verleihung der britischen Bafta-Filmpreise ein Zeichen setzen: gegen Sexismus und Diskriminierung von Frauen, so wie es viele Schauspielerinnen schon bei der Golden-Globe-Verleihung getan hatten. Herzogin Kate machte bei diesem Dresscode jedoch nicht mit. Kate in Begleitung von Prinz William: Sie hatte sich für die Gala in London für ein dunkelgrünes Kleid mit schwarzem Gürtel entschieden - ein Kompromiss oder Boykott der "Time's Up"-Bewegung? In den sozialen Netzwerken wurde das Outfit umgehend kontrovers diskutiert. Angehörigen der Königlichen Familie seien politische Stellungnahmen untersagt, schrieben Kate-Fans bei Twitter. Andere wollten dieses Argument nicht gelten lassen. "Das ist keine politische Sache, das ist eine Frauen-Sache", schrieb eine Frau. Das Magazin "Vanity Fair" wertete den Auftritt als Kompromiss: Kate sei es mit dem dunkelgrünen Kleid und dem schwarzen Gürtel gelungen, sich an das königliche Protokoll zu halten und trotzdem Stellung zu beziehen. Die British Academy Film Awards, kurz Bafta, sind die wichtigsten Filmpreise Großbritanniens. In diesem Jahr wollten viele Frauen im Sinne von #MeToo und "Time's Up" mit schwarzen Kleidern auf dem roten Teppich für weibliche Solidarität werben - so wie hier die TV-Moderatorin AJ Odudu. Schulterblick: Auch die britische Schauspielerin Lily James trug ein schwarzes Kleid. Der Protest gegen Diskriminierung von Frauen, ungleiche Bezahlung und sexuelle Belästigung war ein beherrschendes Thema bei der Gala. Kurz vor den Baftas veröffentlichten rund 200 Schauspielerinnen einen offenen Brief, in dem sie unter anderem zu Spenden für eine neue Initiative aufriefen. Die Schauspielerin Emma Watson (hier vor einigen Tagen bei der Bafta-Teaparty in Los Angeles) spendete bereits rund 1,1 Millionen Euro. Gut gelaunt und schwarz gekleidet: Die Schauspielerinnen Gemma Arterton (Mitte), Eileen Pullen (r.) und Sheila Douglas (l.) waren bei der Initiative, die unter dem Slogan "Time's Up" bekannt ist, dabei. Ihre schwarzen Outfits sollten ein Zeichen gegen Ungleichbehandlung sein. Greta Gerwig, Schauspielerin und Filmproduzentin, machte auch mit. Die Kampagne geht zurück auf den Weinstein-Skandal: Schauspielerinnen - unter anderem Angelina Jolie - beschuldigten den führenden Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein der sexuellen Belästigung. Die mexikanische Schauspielerin Salma Hayek trug eine mit Glitzer-Blumen verzierte schwarze Robe. Hayek (hier mit ihrem Mann Francois-Henri Pinault) hatte im Dezember öffentlich gemacht, dass sie von Weinstein massiv sexuell belästigt und erniedrigt worden sei. Hayek warf Weinstein vor, "jahrelang ein Monster" gewesen zu sein. Der Produzent bestreitet die Vorwürfe. Der Hashtag #MeToo wurde daraufhin ins Leben gerufen, um auf sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz aufmerksam zu machen. US-Schauspielerin Annette Bening - ebenfalls in schwarzem Abendkleid - machte auf dem roten Teppich die passende Geste. Noch ein Babybauch auf dem roten Teppich: Die schwedische Schauspielerin Rebecca Ferguson trug eine lange schwarze Robe. Hugh Grant und seine Freundin Anna Eberstein bekundeten ebenfalls ihre Solidarität mit der "Time's Up"-Kampagne. Auch Schauspieler Orlando Bloom zeigte sich solidarisch mit seinen Kolleginnen und trug einen schwarzen Smoking mit schwarzem Hemd. Es kamen aber auch Prominente in hellen Kleidern über den roten Teppich geschwebt: Schauspielerin Hofit Golan erschien in einer ausladenden, silbrig glänzenden Abendrobe zu den Baftas. Frances McDormand erschien ebenfalls nicht in Schwarz. Sie erhielt den Preis als beste Darstellerin. Daneben: Sam Rockwell, der für seine Rolle als Officer Jason Dixon als bester Nebendarsteller ausgezeichnet wurde.

Die Premiere der Woche...

Queen trifft Modepäpstin Queen Elizabeth II. hat sich zum ersten Mal bei der Londoner Modewoche gezeigt. In vorderster Reihe und Seite an Seite mit Modepäpstin Anna Wintour verfolgte sie am Dienstag die Show des britischen Modedesigners Richard Quinn. Dieser bekam von der Königin den "Elizabeth II. Fashion Award" überreicht, mit dem künftig jedes Jahr ein neues Talent der britischen Modebranche ausgezeichnet werden soll. "Vom Tweed von den Hebriden bis zur Spitze aus Nottingham, und natürlich Carnaby Street, ist unsere Modeindustrie seit vielen Jahren bekannt für hervorragendes Handwerk, und stellt weiterhin Weltklasse-Textilien und innovatives und praktisches Design her", sagte die Königin, als sie Quinn die Auszeichnung überreichte. Mit dem "Elizabeth II. Fashion Award" für neue, junge Talente wolle sie der britischen Modeindustrie ihre Anerkennung zollen. Er sei zugleich ihr "Vermächtnis an all jene, die zur britischen Mode beigetragen haben". In einem zartblauen Kostüm verfolgte die Königin die Präsentation von Quinns Kollektion. Hin und wieder wirkte sie überrascht von den Entwürfen auf dem Laufsteg. Neben fließenden Gewändern mit leuchtenden Motiven... ...gehörten auch Motorradhelme zur Ausstattung vieler Models. Die Helme waren dabei jeweils farblich auf den Rest des Outfits abgestimmt. Die Queen informierte sich auch über die aktuellen Trends in der Hutmode.

Die krudeste Theorie der Woche...

Früher Alkoholexzesse, heute grüner Tee Ex-Oasis-Sänger Liam Gallagher: Der Brite ist bekannt für seine Skandale, 2002 verlor er bei einer Schlägerei in München zwei Schneidezähne. Nun behauptet er, dass die deutsche Polizei ihm die Zähne mit einer Zange gezogen habe. Liam und sein Bruder Noel Gallagher galten als Lennon und McCartney der Britpop-Ära - allerdings mit weniger guten Manieren. 1999, hier bei einer Pressekonferenz in London, waren sie mit ihrer Band Oasis auf dem Zenit ihres Erfolgs. Als Oasis 2006 in Hongkong auftraten, kriselte es schon ganz gewaltig in der größten und populärsten Band, die aus dem Britpop der Neunzigerjahre hervorgegangen war (v.l. Gem Archer, Noel Gallagher, Andy Bell und Liam Gallagher). Im August 2009 verließ Noel Gallagher (l.) schließlich die Band. Oasis löste sich auf. Nach dem Ende von Oasis nahm Liam Gallagher zwei Alben mit Ex-Oasis-Mitgliedern mit der neuformierten Band Beady Eye auf, die sich später ebenfalls auflöste. Seit 2015 ist Liam Gallagher solo unterwegs. "Wenn ich nicht in einer Band wäre, dann würde ich jetzt wohl Drogen verkaufen oder säße im Knast oder wäre tot", sagte er nun dem "Guardian". Mittlerweile sei er aber "sehr zen", sagte Gallagher. "Ich trinke grünen Tee."

Die Verlobung der Woche...

... wurde in Monaco bekanntgegeben. Louis Ducruet, Sohn von Stéphanie von Monaco, hat seiner Freundin Marie Chevallier einen Heiratsantrag gemacht. "Sie hat Ja gesagt", schrieb er via Instagram zu einem Strandbild, das ihn zeigt, wie er in einem weißen Anzug vor ihr kniet.

Auch seine zukünftige Frau teilte das Bild in dem sozialen Netzwerk. Dazu schrieb sie: "Ich bin stolz, bekannt zu geben, dass ich Ja zu der Liebe meines Lebens gesagt habe." Louis Ducruet ist das älteste der drei Kinder von Prinzessin Stéphanie und damit ein Neffe von Fürst Albert. Sein Vater ist Stéphanies Ex-Mann und früherer Leibwächter Daniel Ducruet.