Jennifer Lawrence hält nichts von Fitness-Posts "Können wir sie nicht auf eine Insel tun?"

Lady Gaga auf der Yogamatte, Britney Spears beim Handstand und Dwayne "The Rock" Johnson in jeder nur erdenklichen Trainingssituation - Fitness-Posts gehören zu den Lieblingsbeschäftigungen vieler Stars. Einer Prominenten geht dieser Trend mehr als nur ein bisschen auf die Nerven: Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence kann mit den Fitness-Selfies ihrer Show-Business-Kollegen nichts anfangen.

Bei einem Auftritt in der "Greg James Show" auf "BBC Radio 1" nahm die Schauspielerin an einem Spiel teil, in dem sie Dinge auflisten sollte, die sie im Alltag nerven. Ganz oben auf der Liste: Leute, die so tun, als mache Fitness Spaß - vor allem jene, die in den sozialen Medien darüber posten.

Einige ihrer Kollegen würde Lawrence am liebsten verbannen: "Können wir sie nicht einfach alle auf eine Insel tun?", scherzte die Schauspielerin. "Irgendwohin, wo wir nichts mehr darüber hören müssen?" Ihr sei es egal, wie viele Schritte oder Meilen jemand an einem Tag schon zurückgelegt habe.

Fitness-Selfies und Posts über sportliche Leistungen sind aber nicht das einzige, worüber die Oscar-Gewinnerin sich im Alltag beschwert. Ein anderer Punkt sind ist Hotelpersonal, das das "Nicht stören"-Schild an der Tür ignoriert.

Training. Everyday all day #superbowl #halftime Ein Beitrag geteilt von xoxo, Gaga (@ladygaga) am 16. Jan 2017 um 12:42 Uhr

Good morning! May you all have a blessed day Ein Beitrag geteilt von Britney Spears (@britneyspears) am 19. Dez 2016 um 9:19 Uhr

In der "Greg James Show" warb Lawrence für den Film "Mother!". Im Horrorthriller von Darren Aronofsky ist die Schauspielerin an der Seite von Oscar-Preisträger Javier Bardem zu sehen. Lawrence ist seit etwa einem Jahr mit Aronofsky zusammen. Die beiden lernten sich bei den Dreharbeiten zu "Mother!" kennen.