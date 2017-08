Jennifer Lawrence über Darren Aronofsky "Mit ihm fühle ich mich nie durcheinander"

Jennifer Lawrence ist in der neuen Ausgabe der US-Zeitschrift "Vogue" kaum zu bremsen, als es um ihren Freund geht. Im Interview mit dem Magazin bezeichnete sie den Regisseur Darren Aronofsky ("Black Swan") als brillanten Filmemacher, für den sie gleich nach dem ersten Treffen eine besondere Energie verspürt habe.

Ihre Romanze habe im vorigen Herbst nach dem Ende der Dreharbeiten für den gemeinsamen Film "Mother!" begonnen, sagt Lawrence. "Ich habe Beziehungen gehabt, in denen ich verwirrt war", so die 26-Jährige. "Mit ihm fühle ich mich nie durcheinander."

Und das, obwohl Lawrence Leute wie ihn eigentlich gar nicht ausstehen kann. "Normalerweise mag ich keine Harvard-Absolventen", sagt die Schauspielerin. Sie müssten alle zwei Minuten erwähnen, dass sie an der Harvard University studiert hätten. "Er ist nicht so."

Die Dreharbeiten zu dem Horrorthriller "Mother!" unter der Regie von Aronofsky, 48, hätten ihr viel abverlangt. "Ich musste mich an einen düstereren Ort begeben als je zuvor in meinem Leben", sagt Lawrence. Bei der Arbeit an einer Szene habe sie hyperventiliert und sich an einer Rippe verletzt. "Ich hatte Sauerstoffröhrchen in meinen Nasenlöchern."

Der Film dreht sich um ein Paar, dessen Beziehung auf die Probe gestellt wird, als unerbetene Gäste das ruhige Zusammenleben stören. Javier Bardem, Ed Harris und Michelle Pfeiffer sind ebenfalls dabei. "Mother!" soll Mitte September in die Kinos kommen.

Spätestens seit den "Die Tribute von Panem"-Filmen gehört Lawrence zu den größten Hollywoodstars. 2012 bekam sie den Oscar als beste Hauptdarstellerin für "Silver Linings Playbook".