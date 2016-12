Jennifer Lawrence' Panikattacke "Die Geräusche waren verrückt"

Jennifer Lawrence dürfte angesichts ihrer Rollen in Filmen und Serien als ziemlich furchtlos gelten - im echten Leben scheint das allerdings nur bedingt so zu sein: Wie die Schauspielerin jetzt in einem Interview verriet, hatte sie bei einem Flug von Paris nach Berlin kürzlich große Angst.

"Die Tür des Frachtraums unten im Flieger ging auf", sagte die 26-Jährige der "Bild"-Zeitung. "Die Geräusche waren verrückt. Das Flugzeug bewegte sich immer wieder von einer Seite zur anderen." Auf dem Flug an ihrer Seite war Kollege Chris Pratt.

Der 37-Jährige äußerte sich ebenfalls zu dem Zwischenfall. "Ich verstehe, wenn man so verängstigt ist, weil man in solchen Momenten daran denkt, dass so ein Vorfall potenziell sehr gefährlich sein könnte", sagte er dem Blatt - und fügte hinzu: "Besonders nach einem Drama wie dem mit der brasilianischen Mannschaft, wo so viele Menschen ihr Leben verloren haben. Das Leben kann sehr kurz sein."

Pratt, der dem Bericht zufolge seine Kollegin zu beruhigen versuchte, ist Lawrence' Ko-Darsteller im neuen Science-Fiction-Film "Passengers". Auch für einen weiteren Film erhält Lawrence hochkarätige Unterstützung, wie der "Hollywood Reporter" berichtet: Demnach sollen Jeremy Irons und Matthias Schoenaerts in dem Spionagethriller "Red Sparrow" mitspielen.

In dem Film spielt Lawrence eine verführerische russische Spionin, die auf einen CIA-Agenten angesetzt wird. Vorlage ist der Roman des früheren CIA-Mitarbeiters Jason Matthews. Als Regisseur tritt Francis Lawrence in Aktion, der mit Lawrence bereits die "Tribute von Panem"-Reihe verfilmte. Über den Drehbeginn ist noch nichts bekannt.