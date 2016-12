Jennifer Lawrence und der Weltraum-Sex "Kein Problem, wenn ich geil bin"

Intimität im All kann recht umständlich sein, weil Körper in der Schwerelosigkeit einfach nicht richtig zusammenkommen wollen. Aber selbst, wenn man mit beiden Beinen fest auf dem Boden steht, kann es unbequem werden.

Das mussten auch die Schauspieler Jennifer Lawrence und Chris Pratt in ihrem neuen Film "Passenger" erfahren, wie die beiden im Interview mit "USA Today" berichteten. Nach ihrem Weltraumspaziergang kommt es im Film zum ersten Kuss - im Raumanzug.

"Wir wussten nicht, was passieren würde. Sie riefen 'Action' und wir versuchten, uns zu küssen", sagte Lawrence dem Magazin. "Es macht aber nur Bonk, Bonk." Immer wieder seien die Brustplatten der klobigen Raumanzüge aneinandergestoßen. "Unsere Köpfe kamen nicht aneinander ran. Wir mussten sehr lachen und haben das dann auch im Film eingebaut."

Die eher freundschaftlichen Szenen zu Beginn von "Passenger" zwischen den beiden Astronauten, die alleine an Bord eines riesigen Raumschiffs erwachen, seien ihnen leichtgefallen, sagte Pratt. Die zunehmende Romantik habe sich dann aber eher schwierig gestaltet.

In einer Szene wirft Lawrence eine Mahlzeit zu Boden und krabbelt dann über den Tisch, um mit Pratts Charakter Sex zu haben. Was auf der Leinwand erotisch wirkt, war am Set eher das Gegenteil. "Das ist kein Problem, wenn ich geil bin", sagte Lawrence. Ihr habe es aber um das Essen leid getan.

Der irritierendste Moment sei der Dreh einer Szene gewesen, die es nicht in den fertigen Film geschafft habe, erzählte die 26-Jährige. Sie habe am Tisch gesessen und gegessen. "Ich surfte über den Tisch und simulierte so eine Art von Sex", ergänzte Pratt. "Sexszenen sind die unsexiesten Dinge der Welt", sagt seine Filmpartnerin.

Wenigstens eine Sache scheint aber im Film wie auch in der Realität ganz vorzeigbar zu sein: der Hintern von Chris Pratt. Er arbeite mit sehr viel Energie am trainierten Körper, schließlich müsse er sich einem Millionenpublikum zeigen. Sein Hinterteil, das in einer Duschszene in "Passenger" in voller Pracht zu bewundern ist, hat es ihm dabei anscheinend besonders angetan: "Ich war ziemlich stolz darauf", sagte Pratt. "Ich dachte so: Yeah!"