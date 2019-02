Nun ist es offiziell: Jennifer Lawrence und ihr Freund Cooke Maroney haben sich verlobt. Das bestätigte ein Sprecher der Schauspielerin dem Magazin "People" .

Gerüchte um eine Verlobung des Paars waren aufgekommen, nachdem die Schauspielerin mit einem auffälligen Ring an ihrem Finger bei einem Abendessen in New York gesehen wurde. Das zumindest hatte "Page Six" berichtet. Eine Freundin soll das Paar dem Bericht zufolge im vergangenen Jahr verkuppelt haben.

Lawrence wurde mit den "Tribute von Panem"-Filmen einem breiten Publikum bekannt. Für ihre Rolle in "Silver Linings" gewann sie den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Cooke Maroney leitet eine Niederlassung der Gladestone Gallery in New York.