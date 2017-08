Weintrinken mit Jennifer Lawrence Auf den guten Zweck!

Immer wieder geht Jennifer Lawrence mit ihren politischen Überzeugungen an die Öffentlichkeit. Nun macht die Schauspielerin im Internet gegen korrupte US-Politiker mobil - und verlost zu diesem Zweck eine Weinprobe mit ihr.

"Hey du! Willst du die politische Korruption in Amerika aufhalten - und tonnenweise Wein trinken? Dann bist du im richtigen Video gelandet", sagt die 27-Jährige in einem Clip des US-Fundraising-Portals Omaze. "Es wird großartig", verspricht Lawrence. "Wir werden rumhängen, etwas Wein trinken, über Politik sprechen, Wein trinken, vielleicht rufen wir deinen Ex an, vielleicht rufen wir meinen Ex an."

Hintergrund der Aktion ist eine Spendensammlung für die Non-Profit-Organisation Represent.US, die sich für eine Reform des US-Wahlsystems einsetzt, um Korruption in der Politik zu vermeiden. Für die Teilnahme am Gewinnspiel müssen Interessierte zehn Dollar spenden. Zu gewinnen gibt es für zwei Personen neben der Weinverkostung ein Picknick mit Lawrence in den kalifornischen Weinbergen.

Um sich als Weinkennerin zu beweisen, liest Lawrence in dem Video verschiedene Kritiken vor und muss dabei erraten, ob diese sich auf einen Wein oder einen ihrer Filme beziehen. Das ist offenkundig gar nicht so einfach bei Umschreibungen wie "majestätisch und intensiv, ohne laut zu sein", in diesem Fall bezogen auf einen Wein.

Lawrence hatte zuletzt nach den gewaltsamen Ausschreitungen am Wochenende in Charlottesville ihre Fans dazu aufgerufen, Teilnehmer einer rechtsextremen Demonstration zu identifizieren.