Jennifer Lawrence Wenn der Po juckt

Als Jennifer Lawrence jüngst bei einer BBC-Show zu Gast war, gab sie eine Anekdote zum Besten, die im TV allseits Gelächter hervorrief. Die Schauspielerin plauderte darüber, wie sie beim Dreh für den Film "The Hunger Games: Catching Fire" 2012 auf Hawaii ihren Allerwertesten an Steinen kratzte. "Sie waren so gut dafür", teilte Lawrence lachend mit.

Dabei habe es sich um heilige Steine gehandelt, auf denen man nach Überzeugung der Einheimischen seine Genitalien nicht entblößen dürfe. Und prompt habe sich ein Stein gelöst, der fast einen Tonmann erschlagen hätte. Die Schlagzeilen waren, nun ja, erwartbar: "Ihr Po ist mörderisch", hieß es in der österreichischen "Heute".

Lustig fanden das viele Zuschauer aber überhaupt nicht. Sie drängten die 26-Jährige via Facebook dazu, sich zu entschuldigen, weil sie mit ihren Äußerungen die Gefühle der Einheimischen verletzt habe. Und Lawrence gab klein bei.

In einem Eintrag bei Facebook schrieb sie nun: "Ich wollte absolut keine Geringschätzung für Hawaiianer zum Ausdruck bringen." Sie habe es als Gag gesehen, dass sie möglicherweise der Fluch gewesen sei. Inzwischen sei ihr klar, dass der Spaß nicht angekommen sei. "Ich möchte mich entschuldigen, falls ich jemanden verletzt habe."