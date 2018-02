Jennifer Lopez über ihre Kinder "Ihr habt meine Seele geheilt"

Zwei Kleinkinder laufen einen Flur entlang, fröhliche Familienbilder vom Strand, Popstar Jennifer Lopez wie sie gemeinsam mit Sohn und Tochter in die Kamera strahlt - das Ganze unterlegt mit Bruno Mars' Song "Just The Way you are": Die Zwillinge der US-Sängerin sind zehn Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass veröffentlichte die 48-Jährige auf Instagram ein Video und eine Nachricht an Sohn Maximilian und Tochter Emme.

Es sei schwer, in ihren Kopf zu bekommen, dass zehn Jahre vergangen seien, seit "diese zwei Naturgewalten " in ihre Welt gekommen seien. Sie hätten ihr Leben für immer verändert.

"Ihr habt meine Seele geheilt und mein Leben verjüngt", schreibt Lopez weiter. Die Zwillinge hätten sie auf eine Art über die Liebe und das Leben gelehrt, die sie nie für möglich gehalten hätte. Die Nachricht beendet die offenbar sehr glückliche Mutter mit den Worten: "Ich bin für immer verliebt in diese wunderschönen Gesichter".

Maximilian und Emme stammen aus Lopez' Ehe mit Sänger Marc Anthony. Das Paar trennte sich wenige Jahre nach der Geburt der Kinder. Zurzeit ist Lopez mit dem ehemaligen Baseballspieler Alex Rodriguez liiert.