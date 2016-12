Jennifer Lopez kuschelt mit Rapper Drake Neue Bilder, neue Liebe

Viele Promis sind begeisterte Social-Media-Fans und halten ihre Fans über Twitter, Facebook und Instagram mit Neuigkeiten und Bildern aus ihrem Leben auf dem Laufenden.

Manche Stars nutzen die Plattformen auch, um die Öffentlichkeit über ihren neuen Partner zu informieren, wie etwa Miley Cyrus und Liam Hemsworth.

Ein von Jennifer Lopez (@jlo) gepostetes Foto am 27. Dez 2016 um 23:38 Uhr

Auch Jennifer Lopez wählte nun offenbar diesen Weg für ein Update ihres Beziehungsstatus. Schon seit längerem wurde gemutmaßt, die 47-Jährige sei mit dem 17 Jahren jüngeren Rapper Drake zusammen. Am 11. Dezember heizten sie beide die Spekulationen an, indem sie auf ihren Instagram-Accounts dasselbe Foto von sich teilten. Nun wiederholten sie diesen Vorgang mit einem ähnlichen Motiv: Er hält sie im Arm, sie schließt träumerisch die Augen. Ganz offenbar sind die beiden also ein Paar.

Look who rolled up to my show tonight to say hi!! @champagnepapi #lovehim #jlovegas #ALLIHAVE Ein von Jennifer Lopez (@jlo) gepostetes Foto am 11. Dez 2016 um 2:30 Uhr

Aber auch Antipathiebekundungen sind auf den sozialen Plattformen einfach. Die offensichtliche Liebesbekundung von Lopez und Drake scheint der Auslöser für eine eindeutige Reaktion von Drakes Ex-Freundin Rihanna. Die 28-Jährige, die schon seit Monaten von dem Rapper getrennt ist, kündigte Jennifer Lopez laut einigen US-Medien die Gefolgschaft auf Instagram.