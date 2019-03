Klatsch und Knatsch Verliebt, verlobt, geschieden

Die Liebessäuselei der Woche...

Zusammen stärker Erst verliebt, jetzt verlobt: Der Ex-Baseballprofi Alex Rodriguez und die US-Sängerin Jennifer Lopez werden heiraten. Die 49-jährige Lopez und der sechs Jahre jüngere Rodriguez mit dem Spitznamen A-Rod sind seit rund zwei Jahren ein Paar. In einem Interview erzählte Lopez nun, was ihre Beziehung mit ihrem Verlobten ausmacht. "Alles was wir tun, tun wir zusammen", sagte Lopez. Rodriguez kenne ihre Träume und sie seine. "Zusammen fühlen wir uns stärker." Vor wenigen Tagen hatten die beiden ihre Verlobung publik gemacht. Beide veröffentlichten auf Instagram ein Foto ihrer Hände im Abendlicht - mit einem großen Diamantring an Lopez' Ringfinger. Für die Sängerin ist es die vierte Hochzeit. Zuvor war sie mit dem kubanischen Kellner Ojani Noa, mit Background-Tänzer Chris Judd und dem Sänger Marc Anthony verheiratet. Aus ihrer Ehe mit Anthony stammen ihre Zwillinge. Eine Verlobung mit dem Schauspieler Ben Affleck löste sie Anfang 2004 auf. Rodriguez, der als Baseball-Kommentator arbeitet, war ebenfalls schon verheiratet. Mit seiner Ex-Frau Cynthia Scurtis hat er zwei Töchter.

Bilder aus mehr als 40 Jahren Ehe Ehe-Aus nach 40 Jahren. Thomas (r.) und Thea Gottschalk haben sich getrennt. Das bestätigte der Anwalt des TV-Moderators gegenüber der "Bild"-Zeitung sowie der Nachrichtenagentur dpa. "Wir bitten, die Privatsphäre der Familie Gottschalk zu respektieren und von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen", so der Anwalt. Im Juli 2018 hatte sich das Paar noch auf dem roten Teppich der Bayreuther Festspiele gezeigt. Die beiden lernten sich 1972 kennen - bei einem Medizinerball, wie der 68-Jährige oft erzählte Thomas und Thea Gottschalk im Februar 1979. Drei Jahre zuvor hatte das Paar geheiratet. Aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor. Erst im November 2018 verlor die Familie Gottschalk (hier bei einer Filmpremiere in Köln 1999) bei den verheerenden Waldbränden in Kalifornien ihre Villa in Malibu. Während das Haus abbrannte und Thea Gottschalk in einem Hotel Zuflucht suchte, moderierte Gottschalk eine Spendengala in Deutschland. Seit 1990 hatte die Familie Gottschalk größtenteils in den USA gelebt. Das Paar teilte eine Leidenschaft für extravagante Kleidung. Thomas Gottschalk gehört zu den berühmtesten Personen im deutschsprachigen Raum. Beliebt wurde er in erster Linie durch seine Moderation der ZDF-Samstagabendshow "Wetten, dass. ..?" (1987 bis 1992 und 1994 bis 2011).

Die 500-Milliarden-Klage Im Bestechungsskandal um mutmaßlich gekaufte Studienplätze an angesehenen US-Hochschulen hat eine Lehrerin die beschuldigten Prominenten verklagt - darunter Lori Loughlin (l.) und Felicity Huffman. Jennifer T. verlangt eine gewaltige Entschädigung: eine halbe Billion, also 500 Milliarden Dollar. Diese Zeichnung zeigt die Beschuldigte Loughlin vor Gericht in Los Angeles. Nach dem Betrugsskandal an US-Unis hatte Loughlin ihre Rollen in Produktionen des US-Fernsehsenders Hallmark Channel verloren. "Wir arbeiten nicht mehr mit Lori Loughlin zusammen", teilte das Unternehmen laut "People" mit. Sämtliche Projekte mit der Schauspielerin, darunter "Garage Sale Mysteries", seien eingestellt worden. Die 54-Jährige spielte auch in der Serie "When Calls the Heart" mit. In dem Bestechungsskandal sollen zahlreiche Eltern mit viel Geld dafür gesorgt haben, dass ihre Kinder an Eliteuniversitäten wie Georgetown in Washington (Foto) angenommen werden. Rund 50 Personen werden nun angeklagt - dazu gehört neben Lori Loughlin auch Felicity Huffman (links). Loughlin wird vorgeworfen, 500.000 Dollar bezahlt zu haben, um sicherzustellen, dass ihre beiden Töchter in das Ruderteam der University of Southern California und damit an der Uni aufgenommen wurden - obwohl diese gar keine Ruderinnen sind. Auf diesem Foto posiert sie mit ihrer Tochter Olivia Jade Giannulli. Die aus den Serien "Full House" und "Fuller House" bekannte Schauspielerin stellte sich nach der Rückkehr von Dreharbeiten in Kanada der US-Bundespolizei FBI. Gegen Zahlung einer Kaution kam Loughlin vorerst wieder auf freien Fuß. Die Schauspielerin Felicity Huffman soll laut Anklage 15.000 Dollar gezahlt haben, um die Ergebnisse ihrer älteren Tochter beim landesweiten Einstufungstest SAT nachträglich aufzubessern. Felicity Huffman spielte in der Serie "Desperate Housewives" die Rolle der Lynette Scavo (2. v. rechts). Die Serie lief von 2008 bis 2012, Huffman war in allen 180 Folgen dabei. Das Foto zeigt sie auf dem roten Teppich der Emmy-Verleihung 2016. Huffmans Ehemann, Schauspieler William H. Macy, ist - anders als seine Frau - nicht angeklagt. Beide beklagten, wie stressig es sei, ein College für die Kinder zu finden. Dabei ließen sie sich laut Anklage von einer halbseidenen Agentur helfen, die nun im Zentrum der Ermittlungen steht. Das US-Unisystem gilt gemeinhin als gut geschmiert: Eliteunis - im Bild ein Gebäude der Yale University - nehmen nicht nur hohe Studiengebühren. Sie streichen auch Spenden von Alumni ein und von den Eltern aktueller Studierender. Das soll schon vielen leistungsschwachen Kindern reicher Eltern den Abschluss gesichert haben. Dass nun so viele Fälle auf einmal juristisch verfolgt werden - die Bostoner Staatsanwaltschaft beschuldigt rund 50 Personen -, ist allerdings neu. (Im Bild: Harvard Law School.) So hat der Journalist Daniel Golden bereits 2006 in einem Buch über das Thema geschrieben, der Vater von Jared Kushner habe Harvard 2,5 Millionen Dollar geschenkt, um seinen Abschluss zu retten. Kushner ist heute der Schwiegersohn des US-Präsidenten und als dessen Berater eine der einflussreichsten Personen im Weißen Haus.

...brachte Julia Roberts zum Ausdruck. Sie denkt offenbar vor allem an die Kinder, deren Eltern mit viel Geld versuchten haben sollen, Plätze an bestimmten Unis zu ergaunern. "Ich finde das so traurig", sagte Roberts. Für sie als Außenstehende wirke es so, als würden die Eltern ihrem Nachwuchs damit sagen: "Ich habe nicht genug Vertrauen in dich."

Prominenter Pate Ein berühmter Fernsehhoch übernimmt für das Kind von Sänger Sasha einen verantwortungsvolle Aufgabe. Tim Mälzer werde der Patenonkel seines Sohnes, sagte der Musiker der Zeitschrift "Gala". "Er hat sich mit am meisten gefreut, dass wir ein Baby bekommen", sagte Sasha über den Koch. Sasha und seine Frau Julia sind seit November Eltern eines Sohnes. Von ihrem Nachwuchs sind sie offenbar völlig hin und weg: "Manchmal sitzen wir wie zwei Idioten stundenlang vor diesem Kind und gucken es an", sagte der Musiker. Die Aufgaben teilen sie sich. Sasha ist unter anderem am Wickeltisch aktiv: "Ich kann super wickeln! Er beschwert sich da nie." Monate vor der Geburt hatte der Sänger angekündigt, für das Baby seinen Führerschein zu machen. Ob aus seinem Vorhaben inzwischen etwas wurde, ist nicht bekannt.

Stolze Mama Sängerin und Schauspielerin Jessica Simpson ist zum dritten Mal Mutter geworden. Das verkündete die 38-Jährige selbst auf Instagram. "Wir sind so glücklich und stolz, die Geburt unserer perfekten Tochter Birdie Mae Johnson zu verkünden", schrieb die 38-Jährige. Simpson hatte ihre Fans bei Instagram an ihrer Schwangerschaft teilhaben lassen. So bat sie um Tipps für geschwollenen Füße. Zu einem Foto von ihrem sichtbar angeschwollenen Fuß schrieb die 38-Jährige auf Instagram: "Irgendwelche Heilmittel?! Hilfe!!!!". Simpson ist seit 2014 in zweiter Ehe mit dem ehemaligen American-Football-Spieler Eric Johnson verheiratet. Zusammen haben sie zwei Kinder. Im September 2018 hatte Simpson verkündet, dass sie sich auf ein drittes Kind - ein Mädchen - freut. Die ältere Schwester von Popsängerin Ashlee Simpson war Ende der Neunzigerjahre mit Songs wie "I Wanna Love You Forever" bekannt geworden. Sie spielte auch in Filmen wie "Ein Duke kommt selten allein" mit.

...lieferte Lady Gaga - und zwar auf einer kleinen Bühne in Hollywood. Die Sängerin überraschte Besucher eines Nachtklubs mit einer musikalischen Einlage. "Ich bin hier, um euch den Spaß zu verderben", scherzte die Sängerin vor den Gästen im "Black Rabbit Rose"-Klub. Sie sei ihr ganzes Leben lang als verantwortungslos bezeichnet worden, erzählte die 32-Jährige vor ihrem ersten Song. Sauer sei sie deswegen aber nicht. "Denn da ist etwas Wahres dran", sagte sie. "Und ich höre gerne die Wahrheit." Und stimmte danach - ganz passend zum Thema - Frank Sinatras "Call Me Irresponsible" an.