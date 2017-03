Jenny Slate über ihre Beziehung zu Chris Evans Captain America und die Witzfigur

Rund einen Monat, nachdem die Trennung von Chris Evans bekannt wurde, berichtet die Schauspielerin Jenny Slate, wie sie sich in den "Captain America"-Star verliebte. Dem "New York Magazine" erzählte sie, wie sie sich das erste Mal bei einer Leseprobe zum Film "Gifted" trafen. Sie hätten sofort eine Verbindung gespürt, sagt die Schauspielerin.

Evans spielt in dem Film einen Mann, der seine Nichte alleine großzieht. Die Lehrerin der kleinen Mary wird von Slate verkörpert. Sie vermutet, das Mädchen sei hochbegabt und will sie entsprechend fördern. Doch der Ersatzvater will seiner Nichte ein möglichst normales Leben ermöglichen und gerät dadurch in Turbulenzen.

In der Realität wirbelte die Beziehung zu Evans das Leben der 34-jährigen Schauspielerin durcheinander. In dem Gespräch mit dem Magazin erinnerte sie sich an seine Worte: "Du wirst eine meiner engsten Freunde." Sie hoffte inständig, dass er nicht lügen würde. "Ich wäre am Boden zerstört, wenn der Typ nicht mein Freund werden würde", sagte sie.

Als Evans erstmals seine Gefühle für Slate offenbarte, war sie überrascht. Der "Captain America"-Star hatte sich zuvor mit Frauen wie Jessica Biel und Minka Kelly getroffen. "Um ehrlich zu sein hätte ich nicht gedacht, dass ich sein Typ bin", sagte Slate.

So vermutete sie zunächst sogar einen Streich. Sie sei eine komplett andere Persönlichkeit und wolle kein Experiment darstellen. Slate hatte sich erst kurz zuvor von ihrem Ehemann, dem Filmemacher Dean Fleischer-Camp getrennt.

Sportlicher Typ mit Vorliebe für Videospiele

Schließlich fanden Evans und Slate doch zueinander. Bei den Dreharbeiten zu "Gifted" habe Evans seine Kollegen regelmäßig zu Spieleabenden eingeladen. "Zuerst dachte ich: 'Was für ein verdammter Albtraum'", sagte Slate. Evans sei der sportliche Typ und dann spielte er Computerspiele wie ein Kind. "Zuerst mochte ich ihn als Person, weil er so natürlich ist", sagte sie. "Er ist ein aufrechter 35-jähriger Mann, der Spiele spielen möchte. Das ist alles."

Schwer waren allerdings öffentliche Auftritte mit ihrem Freund. "Für eine Frau, die auf ihre Freiheit und ihre Rechte Wert legt, ist es verwirrend mit einem Mann auszugehen, der zu den meistbegehrten Menschen der Welt gehört."

Frauen hätten sie an allen möglichen Orten angesprochen: "Oh mein Gott, ist das Chris Evans? Er ist so heiß", hieß es dabei oft. "Dann reagierst du: 'Wie kannst du es wagen? Das ist mein Freund. Aber ja, er ist heiß", sagte Slate. "Ich wurde als eine Art Alternative betrachtet", sagte sie weiter. "Ich hatte mehr Freiheiten - ich bin nicht Captain America, sondern hauptsächlich eine Witzfigur."

Schließlich fiel Slate es schwer, sich an den Grad von Evans Leben in der Öffentlichkeit anzupassen. Zu der Trennung führte auch, dass sie das Ende ihrer Ehe mit Fleischer-Camp noch nicht verdaut hatte, sagte sie. Seit dem Ende der Beziehung habe sie mit Evans nicht mehr gesprochen, gibt sie zu. Sie hoffe allerdings, eines Tages mit ihm befreundet zu sein.