Jessica Biel "Ich bin der menschliche Staubsauger"

Gleich schon wieder ans Set? Ohne Frühstück? Zum Glück steht da noch dieser halbvolle Breitopf vom Sohnemann rum. Da kann man ja gerade noch mal etwas Löffeln.

So jedenfalls macht es Jessica Biel mit den Resten, die Söhnchen Silas Randall auf dem Teller lässt - wenn man ihren eigenen Worten trauen darf. "Ich bin der menschliche Staubsauger, wenn es ans Ende der Mahlzeit geht", sagte die Schauspielerin in einem Interview mit "People".

"So läuft das, wenn du eine Mama oder ein Papa bist. Du machst eine Mahlzeit, sie essen, was sie essen und du schiebst dir die letzten paar Bissen rein, während sie schon wieder weglaufen. Und das ist dann dein Essen, das ist dein Essen."

Bei dem Gespräch in ihrem Restaurant Au Fudge gab die Frau von Sänger Justin Timberlake zu, dass sie bei einigen Zubereitungsarten noch Schwierigkeiten habe. "Ich bin nicht so gut, was Fleisch angeht", sagte die 34-Jährige. "Da würde ich gerne noch besser werden, mich sicher mit einem Steak zu fühlen."Sie kenne sich aber prima mit Gemüse und jeder möglichen Sorte Körner aus.

Tatsächlich stehe sie aber auch nicht jeden Tag in der Küche, so Biel. "Die meiste Zeit geben wir unser Bestes - und holen zum Beispiel etwas Fertiges von Whole Foods."