Jessica Chastain heiratet Adligen Plötzlich Gräfin

Gemunkelt wurde schon lange, jetzt meldeten italienische Medien wie der "Corriere della sera" Vollzug: US-Schauspielerin Jessica Chastain hat ihren Langzeit-Verlobten Gian Luca Passi de Preposulo geheiratet. Der Italiener stammt aus einer lombardischen Adelsfamilie, deren Geschichte bis in das 10. Jahrhundert zurückreicht. Chastain, so freuten sich italienische Kommentatoren, dürfe sich mithin offiziell "Contessa Passi de Preposulo" nennen.

Fünf Jahre waren Chastain, 40, und der sechs Jahre jüngere Italiener ein Paar, jetzt ließen sie sich in einer Luxusvilla im norditalienischen Treviso trauen. Bereits im Februar hatte Chastain Gerüchte um eine bevorstehende Hochzeit angeheizt:

Some things are worth the wait @preposulo #happyvalentinesday Ein Beitrag geteilt von Jessica Chastain (@jessicachastain) am 14. Feb 2017 um 18:05 Uhr

Die Feier fand auf dem Anwesen der Familie statt, das seit über 200 Jahren in deren Besitz ist. Unter den 200 geladenen Gästen waren zahlreiche Adelige und Prominente wie die Schauspielkollegen Al Pacino, Anne Hathaway und Emily Blunt sowie Chastains guter Freund und "Zero Dark Thirty"-Co-Star Edgar Ramirez. Für ihre Rolle als CIA-Agentin in dem Streifen war sie 2013 für einen Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert. 2016 hatte Chastain mit dem Film "The Help" Chancen auf einen Nebenrollen-Oscar. In diesem Jahr gehörte sie der neunköpfigen Jury bei den Filmfestspielen in Cannes an.

Passi de Preposulo war mal PR-Chef bei Armani und ist derzeit Manager beim Bekleidungshersteller Moncler. Auch wenn er selbst kein Schauspieler ist, hat er doch offenbar einen guten Draht zu den ganz Großen in Hollywood. Zu seinen Freunden sollen George Clooney, Leonardo DiCaprio und Julia Roberts zählen.