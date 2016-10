Justiz-Schlammschlacht um Jim Carrey "Ein lächerlicher Versuch"

Der Streit über den Tod von Jim Carreys früherer Freundin Cathriona White weitet sich offenbar zu einem größeren Fall für die US-Justiz aus: Nachdem bereits Whites Witwer den Schauspieler verklagt hat, ist nun auch die Mutter der Make-up-Künstlerin vor Gericht gezogen. Carrey setzt sich gegen die Vorwürfe vehement zur Wehr.

In einer Mitteilung spricht Carreys Anwalt Martin Singer laut der Nachrichtenagentur dpa von einem lächerlichen Versuch, aus dem Suizid von Cathriona White Kapital zu schlagen. Die damals 30-Jährige litt an Depressionen und schluckte im September 2015 eine Überdosis an Medikamenten. Die Diagnose der Gerichtsmediziner war eindeutig: Suizid.

Die neueste Volte in dem Fall ist eine Reaktion auf eine am Dienstag eingereichte Klage von Whites Mutter. Brigid Sweetman fordert vor einem Gericht in Los Angeles Schadensersatz von Carrey. Wie die "Los Angeles Times" aus der Klageschrift zitiert, wirft Sweetman dem Schauspieler vor, er habe ihre Tochter mit mehreren Geschlechtskrankheiten angesteckt. Zudem soll White von ihm jene Medikamente erhalten haben, mit denen sie sich getötet haben soll.

"Die Ehre verteidigen gegen das Böse"

Es sei verständlich, dass eine Mutter, die ihre Tochter verloren habe, einen Schuldigen suche, schreibt Carreys Anwalt in dem Statement. Sie verfolge aber einen falschen Weg, ihre Wut und Trauer an Carrey auszulassen. Das gelte auch für Burton, der von seiner Frau getrennt lebte.

Burton hatte bereits im September eine ähnliche Klage gegen Carrey eingereicht, in der dem Schauspieler widerrechtliche Tötung vorwirft. Carrey habe die Medikamente illegal besorgt und White gegeben. Man wolle, dass ans Licht komme, welche Rolle der Schauspieler beim Tod seiner Freundin gespielt habe, sagte Burtons Anwalt.

Carrey reagierte damals mit scharfen Worten und warf Burton indirekt vor, allein auf Geld aus zu sein. In einem offiziellen Statement teilte Carrey mit, er werde den "herzlosen Versuch", ihn auszunehmen, nicht tolerieren. Es sei kein Problem für ihn, die Klage ohne Weiteres beizulegen - wohl gegen Geld. Diesen Weg aber wähle er bewusst nicht, so Carrey: "Es gibt Momente im Leben, in denen muss man seine Ehre gegen das Böse in der Welt verteidigen."

Der 54-jährige Carrey und White waren Medienberichten zufolge mit Unterbrechungen mehrere Jahre zusammen. Die Beziehung soll kurz vor Whites Tod auseinandergegangen sein.