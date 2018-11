Um das seltsame Wortgeschöpf "Bromance" zu erklären, reichte bislang der Verweis auf zwei Politiker: Barack Obama und Joe Biden. Inniger und publikumswirksamer kann eine Männerfreundschaft wohl kaum sein - das stellten die beiden US-Demokraten zuletzt bei einem gemeinsamen Besuch einer Bäckerei unter Beweis.

So langsam bekommen die beiden im Rennen um das berühmteste Bromance-Paar allerdings Konkurrenz: Justin Timberlake und Jimmy Fallon haben sich offenkundig vorgenommen, ihre enge Freundschaft ebenfalls mit Selbstbewusstsein und Humor in die Welt zu tragen. So ließe sich zumindest Fallons jüngster Auftritt in Los Angeles erklären.

Bei den People's Choice Awards gewann Fallon erneut den Preis als beliebtester Late-Night-Moderator. Zunächst bedankte er sich bei seinem Team und seinen Fans. "Ich danke euch so sehr. Das ist für euch", sagte der 44-Jährige. "Wir tun alles, um euch zum Lachen zu bringen - und ich finde, unser Land braucht gerade jetzt einen guten Lacher."

Direkt danach folgte eine kurze Lobeshymne auf seine "bessere Hälfte". Das ist erstaunlich, weil er gar nicht erläuterte, wofür genau er sich bedankte. Noch erstaunlicher ist aber, von wem Fallon in diesen Sekunden sprach. Der Dank galt nicht seiner Frau - sondern seinem Kumpel Justin Timberlake. Für ihn fand er warme Worte: "Meine bessere Hälfte, mein Fels, mein Seelenverwandter".

Eine Ehekrise muss Fallon wegen all des Lobs für Timberlake wohl nicht befürchten. Zum Schluss dachte er noch daran, sich bei seiner tatsächlichen "besseren Hälfte" zu bedanken. "Ich liebe dich so sehr", sagte er an seine Frau Nancy gerichtet. "Du bist das Geheimnis meines Erfolgs."