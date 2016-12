Oscar-Gehalt von Jimmy Kimmel "Es ist wohl illegal, gar nichts zu zahlen"

Wenn am 26. Februar vor dem Dolby Theatre am Hollywood Boulevard wieder die roten Teppiche ausliegen, steht er auf der Bühne: Moderator Jimmy Kimmel wird die 89. Oscar-Verleihung moderieren. Eine große Ehre, schließlich sitzt nicht nur die versammelte Prominenz der Filmbranche im Publikum, auch vor den Bildschirmen verfolgen weltweit Millionen das kollektive Schulterklopfen Hollywoods.

Besonders reich wird man mit der großen Lobhudelei auf die US-Unterhaltungsmaschine aber anscheinend nicht. Wie Kimmel bei einem Besuch in der "The Kevin & Bean Show" berichtete, verdient er für den Auftritt gerade mal 15.000 Dollar. Laut "Harpers Bazaar" belief sich allein der Wert der Geschenkewundertüte, die Nominierte in diesem Jahr erhielten, schon auf mehr als 230.000 Dollar.

Kimmel kommentierte die Knausrigkeit des Veranstalters bei seinem Honorar ironisch. Der einzige Grund, warum das Gehalt nicht noch niedriger sei? "Es ist wohl illegal, gar nichts zu zahlen." Man habe ihm gesagt, seine Vorgänger wie Chris Rock und Billy Crystal hätten auch nicht mehr verdient.

Die Veranstalter der Oscar-Verleihung 2017 haben laut dem britischen "Guardian" angekündigt, die Gala solle kürzer und weniger ausufernd ausfallen als in den vergangenen Jahren. Die Bekanntgabe Kimmels als nächster Moderator war erst am 5. Dezember erfolgt, und damit später als üblich.

Auch hierzu hat Kimmel eine bissige Theorie: "Sie haben so um die 14 Leute gefragt und alle haben nein gesagt. Und dann war ich noch da. Ich war total überrascht."