Joaquin Phoenix über Schafquälerei Nie wieder Wolle!

Joaquin Phoenix ist Veganer und engagiert sich seit Langem für die Tierschutzorganisation Peta. Er hat im Video das qualvolle Sterben von Fischen simuliert, das Schlachten von Reptilien und das erbarmungslose Töten von Hunden für die chinesische Lederindustrie angeprangert.

In seinem neuesten Awareness-Video für Peta knöpft er sich die Wollindustrie vor. Es sei naiv zu glauben, das Scheren von Schafen würde den Tieren keinen Schaden zuführen, betont der Schauspieler ("Gladiator", "Walk the Line"). "Ich habe gedacht, die Wolle wird ihnen einfach abgenommen, da gibt es keinen Missbrauch." Dem sei aber nicht so.

Heimlich erstellte Videoaufnahmen von Wollfarmen in Australien und den USA hätten ihm die Augen geöffnet, sagt Phoenix. Es folgen Bilder, die zeigen, wie wenig zimperliche Scherer die Schafe brutal zu Boden schleudern, schlagen oder treten.

Er empfinde Mitleid und Trauer, wenn er das sehe, so Phoenix. Mit den Tieren, aber ebenso mit den Arbeitern, die unter so grässlichen Bedingungen ihren Lebensunterhalt verdienen müssten. Die Scherer erhielten in der Regel keinen Stundenlohn, sondern würden nach Wollmenge bezahlt, was den brutalen Umgang mit den Tieren fördere. Oft würden die Schafe dabei verletzt, die Wunden notdürftig und in großer Eile ohne Betäubung genäht.

In Australien hatte Peta laut eigenen Angaben in 19 verschieden Schurställen in Victoria und New South Wales Tierquälereien gefilmt. In den USA nahm die Organisation demnach 14 Farmen unter die Lupe - in Wyoming , dem zweitgrößten wollproduzierenden Bundesstaat, sowie in Colorado und Nebraska.

Laut Phoenix ist es kein Problem, auf Wolle zu verzichten, die unter so unmenschlichen Bedingungen gewonnen wird. Längst gebe es gute Alternativen zu solchen Textilien - vegane Wolle eben. Er selbst trug für den Videodreh einen weinroten, garantiert wollfreien Anzug des Labels Brave GentleMan. Für das Plakat zur Kampagne posiert Phoenix mit einem Schaf auf einer grünen Weide. Bildüberschrift: "Tierquälerei steht mir nicht."

"Die einzige Option ist es, keine Wolle zu nutzen. Das ist mehr als deutlich geworden", sagte der Golden-Globe-Gewinner. Mit seinem Anliegen ist er nicht allein: Auch andere Prominente wie Eva Mendes, Mark Ronson, Pamela Anderson, oder Iggy Pop unterstützen Peta.