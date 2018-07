John Cena und Nikki Bella Ja, nein, vielleicht, nein

Es war zuletzt gar nicht so leicht, den Überblick über den Beziehungsstatus von John Cena und Nikki Bella zu behalten. Die Wrestling-Stars waren sechs Jahre zusammen und hatten sich vor einem Jahr während der Live-Übertragung eines Kampfes verlobt.

In einem gemeinsamen Statement gaben beide im April zunächst ihre Trennung bekannt. "Diese Entscheidung war schwierig für uns, wir empfinden aber weiterhin viel Liebe und Respekt füreinander", hieß es damals.

Nach einer kurzen Annäherung haben Cena, 41, und Bella, 34, nun ihre Beziehung erneut für beendet erklärt. "Nachdem ich die Verlobung aufgelöst hatte, haben wir versucht, unsere Beziehung wieder zu verbessern, um doch noch zu heiraten", teilte Bella in einem Statement mit, aus dem das Magazin "People" zitierte. "Nach einer langen Zeit und einem langen Gewissenskampf - alleine und gemeinsam - haben wir beschlossen, getrennte Wege zu gehen."

Cena ist in Deutschland vor allem als Schauspieler bekannt, er hatte Auftritte in Filmen wie "Dating Queen" und "Daddy's Home". Bella ist im US-Fernsehen in ihrer eigenen Reality-Show "Total Bellas" zu sehen - mit Zwillingsschwester Brie.