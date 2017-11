John Legend über seine Lehrerin "Sie erkannte mein Potenzial"

John Legend ist seiner ehemaligen Englischlehrerin sehr dankbar: "Sie erkannte mein Potenzial", schreibt er in einem Beitrag für die "HuffPost". Erst sie habe sein Talent gefördert: "Vor ihrem Unterricht glaubte ich nicht an meine Fähigkeiten als Texter".

Frau Bodey sei maßgeblich an seiner späteren Karriere beteiligt gewesen, denn sie habe ihm gezeigt wie er mit Kreativität, Klarheit und Leidenschaft schreiben könne, heißt es in dem Artikel. Zusammen mit einigen wenigen anderen Lehrern habe sie ihm geholfen, Vertrauen in seine Fähigkeiten zu gewinnen. Leicht hätten sie es ihm aber nicht gemacht, sondern ihn auch immer wieder herausgefordert: "Sie haben mich gedrängt, die Rede bei unserer Abschlussfeier zu halten", schreibt er.

Legend wünscht sich, dass auch andere gefördert werden: "Ich möchte, dass jeder Schüler die gleichen Möglichkeiten hat, die ich hatte." Um das möglich zu machen, will der 38-Jährige engagierte Lehrer fördern. Deshalb gehört er zu den Gründern der LRNG Innovators. Mit dem Projekt sollen Lehrer finanziell unterstützt werden, damit sie ihren Schülern noch besser dabei helfen können, ihre eigene Interessen weiterzuentwickeln.