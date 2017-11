John Mayer über Katy Perry "Es ist definitiv seltsam, deiner Ex-Freundin beim Schlafen zuzusehen"

John Mayer und Katy Perry sind schon einige Zeit getrennt, aber offenbar interessiert sich der 40-Jährige immer noch für die Aktionen seiner ehemaligen Freundin. Die Sängerin streamte im Sommer 96 Stunden lang ihren Tagesablauf bei Youtube - und Mayer schaute sich die Videoübertragung zum Teil an. Das hat er in der Sendung "Watch What Happens Live with Andy Cohen" erzählt.

Aktionen wie dieses Youtube-Experiment seien genau Perrys Ding, sagte der Sänger. Es habe sich aber an manchen Stellen merkwürdig angefühlt, die Videoübertragung zu verfolgen: "Es ist definitiv seltsam, deiner Ex-Freundin beim Schlafen zuzusehen."

Insgesamt scheint Mayer aber zu einem entspannten Umgang mit ehemaligen Partnern zu raten. Er habe Perry auch zu ihrem Geburtstag geschrieben - und das nachts um vier. Dafür schämt sich der Sänger offenbar nicht: "Sende eine Nachricht, wenn du eine Nachricht senden willst."