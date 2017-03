John Mayer über seine Ex Ein Lied für Katy

Der Kreis hat sich geschlossen. Vor rund dreieinhalb Jahren zelebrierten Katy Perry und John Mayer ihre unübersichtliche On-off-Beziehung mit dem Lied "Who You Love".

Der Song blieb, die Liebe ging - doch nun hat Mayer ein musikalisches Schlusskapitel für die gescheiterte Liebesgeschichte geschrieben: Drei Jahre nach der Trennung widmet der Sänger seiner Kollegin und Ex-Freundin einen Song. In der Ballade "Still Feel Like Your Man" singt der 39-Jährige über die Liebe zu einer früheren Partnerin.

Um wen es sich dabei handelt, verriet Mayer in einem Interview: "An wen sollte ich dabei sonst gedacht haben?", sagte er, auf Perry angesprochen, der "New York Times". "Es ist ein Beleg für den Fakt, dass ich in den vergangenen fünf, sechs Jahren nicht viele Menschen gedatet habe. Das war meine einzige Beziehung."

Die beiden US-Musiker trennten sich nach der turbulenten Beziehung im Jahr 2014 endgültig. "Es gab Zeiten, da habe ich geweint und ich dachte: 'Es geht hier nicht um eine On-off-Beziehung. Das ist etwas Tiefgründigeres'", sagte Mayer.

Er nutze zwar momentan eine Dating-App, aber: "Es ist viel Gequatsche. Es gibt nur wenige Leute, die sich wirklich treffen."

Auch Perry hat sich erst vor Kurzem über emotionale Altlasten geäußert - allerdings aus einer deutlich ferneren Vergangenheit: Auf einer Gala einer Bürgerrechtsgruppe sprach die 32-Jährige über ihre streng christliche Erziehung als Kind. Als Pfarrerstochter habe sie in ihrer Jugend etwa an christlichen "Jesus-Camps" teilgenommen, sagte sie: "Ich habe gegen die Schwulen gebetet."

Ihre Sicht auf die Welt habe sich erst geändert, als sie Menschen getroffen habe, die ganz anders gewesen seien als sie selbst, sagte Perry. Erst diese Begegnungen hätten es ihr ermöglicht, aus ihrer Blase auszubrechen.

Im Video: Katy Perry über ihre Jugend

Video AFP

"Ich stehe hier als echter Beweis dafür, dass es nicht wichtig ist, wo du herkommst, sondern wo du hingehst", sagte Perry. Echter Wandel könne gelingen, "wenn wir unseren Geist öffnen und unsere Herzen weich werden lassen".