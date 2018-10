Ihre Scheidung ist mehr als eineinhalb Jahre her - doch der Rosenkrieg zwischen Johnny Depp und Amber Heard ist offenbar noch nicht zu Ende. Der Schauspieler hat sich in einem Interview erstmals zu den Gewaltvorwürfe seiner Ex-Frau geäußert. "Es hat mich verletzt, dass ich als jemand dargestellt wurde, von dem ich nicht weiter entfernt sein könnte", sagte er dem britischen Magazin "GQ".

Die Schauspieler hatten sich 2016 nach 15 Monaten Ehe getrennt und danach einen monatelangen Rosenkrieg ausgetragen. Heard behauptete etwa, Depp habe ihr ein Handy an den Kopf geworfen. "Während der gesamten Dauer unserer Beziehung hat Johnny mich verbal und physisch misshandelt", hieß es in einer eidesstattlichen Erklärung der Schauspielerin. Der 55-Jährige hatte sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Die Berichte hätten seinem Ansehen massiv geschadet, sagte er nun. "Die Leute haben mich anders angeguckt. Es fühlte sich an, als ob innerhalb einer sehr kurzen Zeit aus Aschenputtel eine Bestie würde."

Das will Amber Heard nicht so stehen lassen. In einem Statement aus dem die US-Seite "The Hollywood Reporter" zitiert, kritisiert die Rechtsvertretung der Schauspielerin denn 55-Jährigen scharf. "Herr Depp führt seinen psychischen Missbrauch auf beschämende Weise gegen Frau Heard fort, die nur versucht, einen sehr schmerzhaften Teil ihres Lebens hinter sich zu lassen."

Man müsse demnach nur die physischen Beweise betrachten, um die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Heard war 2016 mit Verletzungen im Gesicht vor Gericht erschienen.